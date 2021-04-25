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    Трамп заявив, що Twitter став нудним без нього

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    Трамп заявив, що Twitter став нудним без нього - Трамп заявив, що Twitter став нудним без нього
    Трамп заявив, що Twitter став нудним без нього
    Фото з відкритих джерел

    Колишній президент США розкритикував технологічні компанії, вказавши, що їх діяльність повинна стати предметом антимонопольного розгляду

    Колишній президент США Дональд Трамп в інтерв'ю телеканалу Fox news назвав соціальну мережу Twitter нудною.

    «Twitter тепер дуже нудний. Багато залишають Twitter», - сказав Трамп.

    За словами колишнього президента, після того як соцмережа заблокувала його сторінку він поширює свої заяви через пресрелізи і це «значно елегантніше».

    Також він розкритикував технологічні компанії, вказавши, що їх діяльність повинна стати предметом антимонопольного розгляду.

    Нагадаємо, що Twitter назавжди заблокував акаунт Трампа 8 січня після того, як його прихильник штурмували Капітолій в день затвердження результатів президентських виборів Конгресом, 6 січня.

    Згодом Трамп закликав своїх прихильників розійтися, але він продовжував заявляти, що «вибори вкрали» і що він розуміє «їх біль».

    Зазначимо, Facebook знищуватиме контент із голосом Трампа

    Раніше стало відомо, що Трамп збирається запустити власну соцмережу, яка «повністю змінить правила гри».

    Колишній президент США Дональд Трамп був відсторонений від роботи в Twitter, Facebook та інших соціальних мережах після нападу на Капітолій 6 січня.

    До слова, Трамп заявив, що може висуватися на посаду президента США втретє.

    Також Трамп, який покинув свій пост 20 січня після поразки від 3 листопада від демократа Джо Байдена, продовжує стикатися з безліччю юридичних проблем, що стосуються його особистого та ділової поведінки.

    Теги: США Дональд Трамп Facebook Twitter соціальні мережі
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