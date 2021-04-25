Розпочався вивід американських військ з Афганістану

Військові США покидають країну під прикриттям бомбардувальників

Сполучені Штати Америки почали виведення своїх військ з Афганістану, наразі йде евакуація декількох військових баз. Про це на прес-конференції в Кабулі заявив командувач військами США і НАТО в Афганістані Скотт Міллер, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на афганське видання Knaama Press.

«Ми передамо всі наші бази афганським силам. Деякі наші бази вже почали евакуюватися», – заявив він. Він також уточнив, що США мають намір передати три військові бази і один аеропорт місцевим національним силам оборони в найближчі два тижні. Зокрема, мова йде про аеропорт Кандагара, табори Шорабак і Кемп-Еггерс, а також поліцейську дільницю в провінції Майдана Вардак.

Для безпечного виведення американських військ Пентагон відправляє до Афганістану кілька бомбардувальників B-52. Про це повідомляє «Голос Америки» з посиланням на міністерство оборони США.

За словами речника Пентагону Джона Кірбі, додаткові сили відряджають до регіону, щоб виведення американських військ «відбулося безпроблемно та безпечно для наших чоловіків та жінок». Речник міноборони зазначив, що ці додаткові зусилля зумовлені можливими загрозами з боку Талібану.

«Було б безглуздо і необдумано не припускати, що може існувати опір та спротив виведенню військ з боку талібів, враховуючи їхню постійну риторику», – додав речник Пентагону.

Нині в Афганістані залишаються 2,5 тис. американських військових, а також близько 6,3 тис. Контрактників. Як повідомлялося раніше, президент США Джо Байден оголосив про рішення вивести війська з Афганістану до 11 вересня 2021 року. Це рішення було гостро розкритиковано його попередником Дональдом Трампом, який планував завершити вивід військ 1 травня.