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    У світі

    Американська телевізійна академія оприлюднили номінантів на премію Еммі-2020

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    Церемонія вручення нагород відбудеться 20 вересня цього року - Американська телевізійна академія оприлюднили номінантів на премію Еммі-2020
    Церемонія вручення нагород відбудеться 20 вересня цього року

    Найбільше номінацій отримали «Хранителі» (26) і «Дивовижна місіс Мейзел» (20)

    Американська телевізійна академія у Лос-Анджелесі оприлюднили імена номінантів 72-ї щорічної американської телевізійної премії Еммі. Про це, у вівторок, 28 липня, повідомило Reuters.

    Зазначається, що у номінації:

    «Кращий драматичний серіал» представлені серіали «Корона», «Мандалорець», «Вбиваючи Єву», «Дуже дивні справи», «Краще телефонуйте Солу», «Спадкоємці», «Озарк» і «Розповідь служниці».

    «Кращий комедійний серіал» представлені: «Стримай свій ентузіазм», «Мертвий для мене», «В кращому світі», «Біла ворона», «Метод Комінські», «Дивовижна місіс Мейзел», «Шіттс Крик» і «Реальні упирі».

    «Кращий міні-серіал» поборються «І всюди тліють пожежі», «Місіс Америка», «Неймовірне», «Неортодоксальна» і «Хранителі».

    «Кращий актор драматичного серіалу» представлені Брайан Кокс і Джеремі Стронг (обидва - Спадкоємці), Стерлінг Браун (Це ми), Джейсон Бейтман (Озарк), Біллі Портер (Поза), Стів Карелл (Ранкове шоу).

    На «Кращу жіночу роль в драматичному серіалі» претендують Джоді Комер і Сандра О (обидві - Вбиваючи Єву), Дженніфер Еністон (Ранкове шоу), Лора Лінні (Озарк), Зендея (Ейфорія) і Олівія Колман (Корона).

    Найбільше номінацій отримали «Хранителі» (26) і «Дивовижна місіс Мейзел» (20). Серіали від Netflix претендують на нагороду в 160 номінаціях, від телеканалу HBO - 107 номінацій.

    Церемонія вручення нагород відбудеться 20 вересня цього року.

    Нагадаємо, Еммі - головна американська премія в галузі телебачення, яка щорічно вручається Американською телевізійною академією. Церемонії вручення нагород проводяться щорічно з 1949 року. Назва Еммі походить від французького слова immy - так називалася катодна трубка в перших телевізійних камерах. Атом, який тримає в руках жінка, символізує телебачення як науку, а крила за її спиною - телебачення як мистецтво.

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