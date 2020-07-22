Нобелівську премію цьогоріч вручатимуть у новому форматі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Імена нобелівських лауреатів 2020 року назвуть у період з 5 по 12 жовтня

В організації розраховують, що їм вдаться провести вручення Нобелівської премії навіть у випадку, якщо жоден з лауреатів не зможе приїхати

Через пандемію цьогорічне вручення Нобелівської премії пройде у новому форматі. Про це повідомляє пресслужба премії.

«Цього року Нобелівський тиждень прийме нові формати, оскільки існує безліч неясностей щодо того, чи вдасться багатьом людям зібратися в одному місці, а лауреатам і гостям з інших країн відправитися в Швецію і Норвегію», — заявили у Фонді.

В організації розраховують, що їм вдаться провести вручення Нобелівської премії навіть у випадку, якщо жоден з лауреатів не зможе приїхати.

«Цього року особливо важливо висвітлити досягнення лауреатів, які надихають нас і дають нам надію на майбутнє. Нобелівський тиждень не буде таким, як завжди через тривалу пандемії. Це особливий рік — коли кожен повинен йти на жертви і пристосовуватися до зовсім нових обставин — але ми будемо різними способами віддавати данину поваги лауреатам, їх відкриттям і вкладам», — зазначив виконавчий директор Нобелівського фонду Ларс Хайкенстен.

Також Фонд розраховує на те, що вдасться провести вручення навіть в разі, якщо жоден з лауреатів не зможе особисто на ньому бути присутнім.

Окрім цього організатори скасували традиційний банкет в стокгольмської ратуші через її обмежений простір.

Імена нобелівських лауреатів 2020 року назвуть у період з 5 по 12 жовтня. Церемонія вручення відбудеться 10 грудня — в день смерті Альфреда Нобеля.