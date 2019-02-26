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    У світі

    Американських журналістів виселили з готелю, де зупинився Кім Чен Ин

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    Кім Чен Ин вже прибув до В'єтнаму - Американських журналістів виселили з готелю, де зупинився Кім Чен Ин
    Кім Чен Ин вже прибув до В'єтнаму

    Зустріч Трампа з Кім Чен Ином запланована на 27-28 лютого

    Міністерство закордонних справ В'єтнаму перенесло прес-центр для американських журналістів з готелю Melia Hanoi Hotel, де розмістився лідер КНДР Кім Чен Ин. Про це повідомляє агентство Reuters.

    «У МЗС В'єтнаму оголосили, що у готелі Melia Hanoi Hotel, де зупиняється Кім Чен Ин, більше не буде прес-центру для американських журналістів, які висвітлюватимуть другий саміт лідера КНДР з Трампом», - йдеться у повідомленні.

    За словами співробітника готелю, на третьому поверсі Melia Hanoi Hotel був організований прес-центр Білого дому, а поверхом нижче для делегації Кім Чен Ина зарезервовано цілий зал.

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    Melia Hotel залишався штабом американських журналістів до останнього моменту. Однак все змінилося, коли Кім Чен Ин вийшов з броньованого потяга, що привіз його до В'єтнаму, менш ніж за 24 години до початку саміту.

    Замість цього прес-пул Білого дому було перенесено до Палацу культури і праці, розташованого в кількох кварталах від готелю Melia.

    Як повідомлялося, зустріч Трампа з Кім Чен Ином запланована на 27-28 лютого.

    Кім Чен Ин вже прибув до В'єтнаму, а Дональд Трамп планує приїхати ввечері 26 лютого.

    Перші переговори лідерів двох держав відбулися 12 червня 2018 року в Сінгапурі. Тоді сторони підписали документ, згідно з яким Пхеньян зобов’язався проводити ядерне роззброєння у відповідь на гарантії безпеки з боку США.

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