Трамп вилетів у В'єтнам на зустріч з Кім Чен Ином



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Дональд Трамп і Кім Чен Ин Фото: facebook.com/WhiteHouse

Сторони обговорять прагнення Північної Кореї створити ядерну програму

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп сьогодні, 25 лютого, вилетів у В'єтнам на зустріч із лідером Північної Кореї Кім Чен Ином.

Про це повідомляє Associated Press.

Зокрема, сторони обговорять прагнення Північної Кореї створити ядерну програму.

Раніше Трамп повідомляв, що з повною денуклеаризацией Північна Корея швидко стане економічним центром.

«У В'єтнам на дуже важливу зустріч на вищому рівні з Кім Чен Ином. З повною денуклеаризацією Північна Корея швидко стане економічним центром. Без цього - залишиться такою ж. Глава КНДР Кім прийме мудре рішення!» - написав Трамп.

Раніше в адміністрації президента Південної Кореї заявили, що США і КНДР можуть заявити про припинення Корейської війни 1950-1953 років на саміті Трампа та Кім Чен Ина.

Нагадаємо, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин 23 лютого вирушив на броньованому поїзді з Пхеньяна до Ханоя на зустріч із президентом США Дональдом Трампом

Як відомо, друга в історії зустріч Трампа і Кім Чен Ина відбудеться 27-28 лютого. Перші переговори лідерів двох держав відбулися 12 червня 2018 року в Сінгапурі. Тоді сторони підписали документ, згідно з яким Пхеньян зобов’язаний проводити ядерне роззброєння у відповідь на гарантії безпеки з боку США.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп і лідер КНДР Кім Чен Ин зустрінуться для того, щоб обговорити прогрес у денуклеаризації Корейського півострова.