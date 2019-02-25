  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Трамп вилетів у В'єтнам на зустріч з Кім Чен Ином

    • Розсилка
    <span>Дональд Трамп і Кім Чен Ин</span> - Трамп вилетів у В'єтнам на зустріч з Кім Чен Ином
    Дональд Трамп і Кім Чен Ин
    Фото: facebook.com/WhiteHouse

    Сторони обговорять прагнення Північної Кореї створити ядерну програму

    Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп сьогодні, 25 лютого, вилетів у В'єтнам на зустріч із лідером Північної Кореї Кім Чен Ином.

    Про це повідомляє Associated Press.

    Зокрема, сторони обговорять прагнення Північної Кореї створити ядерну програму.

    Раніше Трамп повідомляв, що з повною денуклеаризацией Північна Корея швидко стане економічним центром.

    «У В'єтнам на дуже важливу зустріч на вищому рівні з Кім Чен Ином. З повною денуклеаризацією Північна Корея швидко стане економічним центром. Без цього - залишиться такою ж. Глава КНДР Кім прийме мудре рішення!» - написав Трамп.

    Раніше в адміністрації президента Південної Кореї заявили, що США і КНДР можуть заявити про припинення Корейської війни 1950-1953 років на саміті Трампа та Кім Чен Ина.

    Нагадаємо, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин 23 лютого вирушив на броньованому поїзді з Пхеньяна до Ханоя на зустріч із президентом США Дональдом Трампом

    Як відомо, друга в історії зустріч Трампа і Кім Чен Ина відбудеться 27-28 лютого. Перші переговори лідерів двох держав відбулися 12 червня 2018 року в Сінгапурі. Тоді сторони підписали документ, згідно з яким Пхеньян зобов’язаний проводити ядерне роззброєння у відповідь на гарантії безпеки з боку США.

    Нагадаємо, президент США Дональд Трамп і лідер КНДР Кім Чен Ин зустрінуться для того, щоб обговорити прогрес у денуклеаризації Корейського півострова.

    США Дональд Трамп Північна Корея президент Кім Чен Ин
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ