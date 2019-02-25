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    У світі

    Трамп висловив оптимізм з приводу майбутньої зустрічі з Кім Чен Ином

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    <p>Друга в історії зустріч Трампа і Кім Чен Ина відбудеться 27-28 лютого</p> - Трамп висловив оптимізм з приводу майбутньої зустрічі з Кім Чен Ином

    Друга в історії зустріч Трампа і Кім Чен Ина відбудеться 27-28 лютого

    «Ми обидва очікуємо розвитку прогресу, досягнутого на першому саміті в Сінгапурі», - заявив Трамп

    Президент США Дональд Трамп висловив оптимізм з приводу майбутнього саміту з північнокорейським лідером Кім Чен Ином в плані зусиль США щодо ліквідації загрози, пов'язаної з ядерними арсеналами Пхеньяну.

    Про це Трамп написав у Twitter.

    «Ми обидва очікуємо розвитку прогресу, досягнутого на першому саміті в Сінгапурі. Денуклеаризація?» – зазначив Трамп.

    Нагадаємо, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин 23 лютого вирушив на броньованому поїзді з Пхеньяна до Ханоя на зустріч із президентом США Дональдом Трампом

    Як відомо, друга в історії зустріч Трампа і Кім Чен Ина відбудеться 27-28 лютого. Перші переговори лідерів двох держав відбулися 12 червня 2018 року в Сінгапурі. Тоді сторони підписали документ, згідно з яким Пхеньян зобов’язаний проводити ядерне роззброєння у відповідь на гарантії безпеки з боку США.

    Нагадаємо, президент США Дональд Трамп і лідер КНДР Кім Чен Ин зустрінуться для того, щоб обговорити прогрес у денуклеаризації Корейського півострова.

    США Дональд Трамп політика Північна Корея президент Кім Чен Ин
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