Аргентина продовжила заборону на в'їзд іноземних туристів

В'їхати в країну дозволять лише громадянам республіки і резидентам, їхнім родичам і іноземцям, які мають спеціальну візу

Уряд Аргентини продовжив заборону на в'їзд іноземних туристів до 30 квітня.

Про це йдеться в указі, який був опублікований у четвер, 8 квітня, в «Офіційному віснику Аргентинської Республіки».

«Продовжити до 30 квітня 2021 року включно дію указу номер 274/20 (про заборону на в'їзд іноземців без дозволу на проживання в Аргентині)», - йдеться в документі.

Виняток зроблено для громадян республіки і резидентів, їхніх родичів та іноземців, які отримали спеціальну візу.

В опублікованому указі також перераховуються нові обмеження, про які напередодні оголосив президент південноамериканської країни Альберто Фернандес в зв'язку з ростом кількості випадків зараження в Аргентині.

Так, з 9 квітня в регіонах з несприятливою епідеміологічною обстановкою, до яких відноситься зокрема й столиця, діятиме заборона на вільне пересування в нічний час, роботу казино і будь-які збори в закритих приміщеннях.

Перший випадок зараження коронавірусом в Аргентині був підтверджений 3 березня минулого року. З початку пандемії в країні захворіли понад 2,4 млн осіб, померли понад 57,1 тис.

До слова, днями Польща не пустила автобус з українцями через одного пасажира з ковідом.

Джерело: ТАСС