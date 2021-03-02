Директор лікарні на Івано-Франківщині, де розгорнуто польовий шпиталь: Нині 80% пацієнтів потребують кисню

«До протоколу лікування Covid-19 слід вносити зміни»

Через рік після початку пандемії коронавірусу західноукраїнські області знову в епіцентрі розповсюдженням небезпечної хвороби. На Івано-Франківщині кожної доби фіксуються понад 600 нових випадків заражень. З 26 лютого в області діє жорсткий карантин.

Для допомоги у боротьбі з хворобою на території Богородчанської центральної районної лікарні Державна служба з надзвичайних ситуацій розгорнула польовий госпіталь на 120 місць. А сама лікарня з багатопрофільної переключилась на лікування винятково пацієнтів з коронавірусною хворобою.

В інтерв’ю «Главкому» генеральний директор Богородчанської центральної районної лікарні Іван Коляджин розповів, в якому стані перебуває більшість пацієнтів, чи є вільні ліжко-місця та в чому особливість розгорнутого шпиталю.

Генеральний директор Богородчанської центральної районної лікарні Іван Коляджин

Вашу лікарню було перепрофільовано під Covid-19. Наскільки нині вона завантажена пацієнтами, скільки важких?

Так, з 22 лютого Богородчанська центральна районна лікарня перепрофільована з багатопрофільної на монопрофільну з 250 ліжко-місцями. Нині у нас 182 хворих, їх кількість зростає. Крім того, у нас розгорнуто мобільний шпиталь на 120 ліжок. Хворі поступають із середньою і важкою патологіями. З 6 до 10 збільшили кількість реанімаційних ліжок, усі вони зайняті.

Раніше характерними симптомами хворих на коронавірус були задишка, висока температура. Нині лікарі розповідають про те, що з’явилася блювота. Які ваші спостереження?

Дійсно картина відрізняється від того, що було минулого року. Насамперед, мова про важкість перебігу і кількість ускладнень. Щодо симптоматики, то краще про це знають сімейні лікарі, які першими надають допомогу хворим. До нас уже поступають складні. Можу сказати, що зараз більше важких хворих, ніж було у нас раніше. Майже усі наші хворі тепер потребують або тимчасової кисневої терапії, або постійної. Таких пацієнтів близько 80%.

З початку пандемії на всій території України спостерігається проблема із забезпеченням киснем. Яка ситуація у вашій лікарні, як вона змінилася у порівнянні з піковим навантаженням минулого року?

Щодо кисню у нас нині стабільна ситуація. В залежності від дня ми отримуємо від 85 до 95 балонів на день. У нас є три кріоциліндри (невеликі за об’ємом газифікатори, використовуються для хворих з кисневою недостатністю). Є і кисневі концентратори. Не знаю, як буде завтра, але цього всього на сьогодні достатньо: поки ми киснем забезпечені.

Змінилася важкість перебігу хвороби у пацієнтів, а як змінився у зв’язку з цим протокол лікування?

Слід вносити зміни щодо кількості препаратів, які можна застосовувати (при лікуванні пацієнтів з коронавірусною хворобою). Думаю, що МОЗ над цим працює, щоби внести поправки до протоколу. Маже щомісяця вносяться поправки.

Чим відрізняється оснащення мобільного шпиталю, який розгорнуто на території лікарні, від того, що є у самій лікарні?

Біля кожного ліжка у розгорнутому госпіталі стоїть кисневий концентратор, монітор для спостереження за пацієнтом. До того ж шпиталь оснащений п’ятьма апаратами штучної вентиляції легень. Цей шпиталь є великою допомогою. Сьогодні там ще не має пацієнтів, але він повністю готовий їх приймати. Спочатку приймаємо у лікарню, а потім завантажуватимемо шпиталь.

До кожного ліжка у польовому госпіталі підведено кисень

Ви раніше застерігали, що при розгортанні мобільного шпиталю можуть виникнути проблеми з лікарями-анестезіологами, яких бракуватиме. Як вдалося вирішити проблему?

Ми вирішили цю проблему за рахунок медичного університету. Залучили анестезіологів, які ведуть лікувально-діагностичні процеси. Їх прийняли до нас як сумісників, які працюють разом у бригаді з іншими медиками. Адже поодинці вони не працюють.

Якщо переглянути перелік лікарів, розміщений на сайті лікарні, у ньому можна знайти лише одну інфекціоністку. Чи достатньо цього для надання якісної допомоги стільком пацієнтам з коронавірусною інфекцією?

У нас працюють два інфекціоністи, до того ж терапевти працюють, у нас є дипломовані спеціалісти. Лікар будь-якого профілю має працювати у бригаді (сформованій для надання допомоги пацієнтам з Covid-19). Так що тут немає ніяких питань, це абсолютно не позначається на якості надання допомоги пацієнтам.

Дослідження показують, що індійська вакцина, яку приїхала до України, менш ефективна до британського і південноафриканського штамів коронавірусу. Вас це не бентежить?

Я не є спеціалістом з вакцин. Нехай це питання коментують спеціалісти.

Польовий шпиталь на території Богородчанської районної лікарні, що на Івано-Франківщині. Вигляд зверху

Скільки медиків вашої лікарні відмовилися вакцинуватися цією вакциною?

Думаю, що дуже багато провакцинуються. У нас ще не проводилася вакцинація. Коли буде – наразі не знаю.

Михайло Глуховський, «Главком»