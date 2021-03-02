Рятуйся, хто може! Медики відмовляються колоти собі індійську вакцину: вражаючі цифри

Очільник МОЗ Максим Степанов 1 березня вакцинувався індійською вакциною. Але влада визнає: люди відмовляються від вакцинації проти Covid-19 через боязнь ускладнень та низьку обізнаність щодо типу вакцини

Степанов мусить показувати на собі, що препарат безпечний

24 лютого в Україні офіційно розпочалася кампанія з вакцинації від Covid-19. Щеплення проводять вакциною Covishield. Її виробляє індійський Інститут сироватки крові за ліцензією британських розробників – Оксфордського університету та компанії AstraZeneca. Наразі в Україну доставлено 500 тис. доз препарату.

Проте, як свідчить статистика Міністерства охорони здоров’я, черг із добровольців, готових уколоти собі безкоштовну вакцину, не буде. Так, лише протягом першого дня щеплень проти «ковіду» було зроблено 159. Загалом, на 1 березня вакцинувалася 3141 особа.

Чому ж українські медики, які опинилися у перші черзі на вакцинацію, не поспішають захистити себе від коронавірусу, який уже вбив понад 26 тис. наших співгромадян? У цьому розбирався «Главком».

Обережні лікарі і сміливі мешканці будинків для літніх

Як показав перший тиждень вакцинації, в Україні відсутній будь-який ажіотаж довкола отримання безплатної вакцини, що прибула з Індії. Більше того серед медиків спостерігається певна обережність до самої кампанії вакцинації проти Covid-19. Це підтверджують цифри, які «Главком» отримав від обласних державних адміністрацій та їхніх профільних департаментів.

До прикладу, на Волині 574 із 1543 медиків, які працюють з «ковідними» пацієнтами, дали добро на щеплення; Полтавщині – 538 із 2014 медпрацівників; Сумщині – 489 із 1246; Івано-Франківщині – 2797 із 10514; Хмельниччині – 2653 із 6742; Харківщині – 4234 із 6273.

На Волині медики не поспішають вакцинуватися проти Covid-19

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Скільки бажаючих вакцинуватися зголосилося на Сумщині

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Низька зацікавленість вакцинацією й серед тих, хто безпосередньо «тримає коронавірус руками» – це працівники лабораторій. Зокрема, у Харківській області лише 4 із 52 осіб погодилися на вакцинацію проти Covid-19; у Полтавській області – 7 із 49; у Миколаївській – 73 із 162.

На Харківщині працівники лабораторій найменше виявили бажання вакцинуватися

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Низький відсоток охочих вакцинуватися показує Полтавщина

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Водночас неабияке бажання вакцинуватися демонструють люди, які перебувають у спеціалізованих закладах (інтернатах, будинках для осіб похилого віку). Так, у Сумській області нарахувалося 1327 із 1411 осіб; Миколаївській – 1445 із 1615 осіб; Хмельницькій – 1335 із 1906 осіб.

У Миколаївській області багато людей, які перебувають у спеціалізованих закладах, виявили бажання вакцинуватися

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Пояснити таку аномалію може лише те, що деякі місцеві чиновники сапеціально «набили» статистику вакцинованих за рахунок підконтрольних їм осіб.

Перший тиждень вакцинації, в Україні відсутній будь-який ажіотаж довкола отримання безплатної вакцини. Фото з відкритих джерел

З усіх ОДА, які своєчасно відреагували на запит «Главкома», лише Хмельницька конкретизувала причини відмови людей від вакцинації на першому етапі. Це – низька обізнаність щодо типу вакцини, її механізму дії, страх ускладнень та очікування на вакцину іншого виробника.

Хмельницька ОДА назвала причини низької вакцинації від Covid-19

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«Ті, хто з лікарів відмовляються вакцинуватися, думають, що скоро прийде Pfizer. Але він не прийде швидко. А нині в Україні немає з чого вибирати, окрім вакцини Covishield. Вона має відповідний сертифікат і виробляється на відомому індійському заводі, який десятиріччями постачає нам вакцини від інших інфекційних хвороб. Єдина відмінність Covishield від Pfizer – це ефективність. Однак, коли вмирають люди, краще не вмерти з менш ефективною вакциною, аніж чекати на Pfizer», – сказала у коментарі «Главкому» головний лікар інфекційної лікарні одного з обласних центрів.

За її словами, 26 лютого їй вкололи першу дозу вакцини Covishield. Наступного дня температура підвищилася до 37,8 градусів, також спостерігався біль в зоні ін’єкції. Але потім усе нормалізувалося. Через 28 днів медик отримає другу дозу індійської вакцини. Попередньо вакцина Covishield має дати захист від зараження коронавірусом до восьми місяців, зазначила вона.

Вакцини, які на слуху в Україні

На Всеукраїнському форумі «Україна 30», який відбувся 8 лютого у Києві, глава держави Володимир Зеленський озвучив амбітну ціль – протягом 2021-2022 років половина населення України мають одержати вакцину проти Covid-19. Для зручності можновладці написали своєрідну дорожню карту імунізації, яка складається з кількох етапів. Першими щеплюватимуть медиків, котрі працюють у стаціонарах з «ковідними» хворими; працівників лабораторій, мобільних бригад з вакцинації і екстреної медичної допомоги, у тому числі водії. Сюди ж зарахували працівників спеціалізованих закладів, на кшталт будинків для літніх осіб, а також тих, хто мешкає у цих будинках. Всього центральна влада нарахувала близько 400 тис. осіб «першої хвилі».

«Вирішивши питання поставок вакцини в Україні, ми зіткнулися з новою проблемою – недовіра до щеплень та відмова від вакцинації чималої частини населення. Це серйозне питання, яке треба вирішити. Я готовий особистим прикладом, як і більшість світових лідерів, показати людям, що вакцинація безпечна і потрібна», – заявив на тому ж форумі президент Зеленський.

Але визнаймо: на момент цієї публікації очільник країни так і не наважився вколоти собі індійську вакцину від Covid-19.

Очільник країни досі не наважився вколоти собі індійську вакцину від Covid-19. Фото з відкритих джерел

Недостатня поінформованість населення у питанні вакцинації відбилася на регіонах країни. Зокрема, міський голова Хмельницького Олександр Симчишин публічно заявив, що місцеві медики розраховувати, щонайменше, на вакцину Pfizer, а не на індійську Covishield.

«У Хмельницькому невелика кількість медиків виявила бажання вакцинуватися Covishield. Натомість вони очікували на вакцину Pfizer. І я впевнений, що це було б справедливо, оскільки їх треба щеплювати найякіснішою вакциною у світі. Адже про індійську вакцину Covishield більшість нічого не чули і лише дізналися певну інформацію за кілька днів до її поставки в Україну… Я прихильник вакцинації, але для себе ще не визначився, чи буду вакцинуватися саме Covishield», – зазначив мер в інтерв’ю на телебаченні 24 лютого.

Справді, про поставку вакцини Covishield заговорили в Україні приблизно у середині лютого 2021-го. До цього активно у суспільстві циркулювала інформація про придбання китайської вакцини проти Covid-19 виробництва компанії Sinovac. Відповідну угоду 30 грудня 2020 року підписали державне підприємство «Медичні Закупівлі України» МОЗ та АТ «Лекхім».

У 2021 році МОЗ передбачив майже 4 млрд грн на закупівлю вакцин Covid-19

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З цього приводу на запит «Главкома» у МОЗ повідомили, що у рамках цієї угоди поточного року Україна одержить 1,913 млн флаконів з вакциною загальною ціною 964,31 млн грн. При цьому експерти вже підрахували: вартість однієї дози вакцини виробництва компанії «Сіновак» для України коштуватиме 504 грн, що відповідає найдорожчій у світі вакцині від американської компанії Moderna!

Крім цього, наприкінці січня 2021 року ініціатива Covax (створена на платформі Глобального альянсу із вакцин та імунізації з метою прискорення розробки, виробництва та забезпечення рівного доступу до тестів, лікування та вакцин проти Covid-19) повідомила, що вже в лютому планує надати Україні 117 тис. доз вакцини американського виробництва Pfizer-BioNTech. Пізніше заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко зауважив, що поставки Pfizer перенесено на початок березня.

МОЗ рекомендував вакцинувати Зеленського

Поки ж матеріал готувався до публікації стало відомо, що 1 березня міністерство охорони здоров’я видало новий наказ, яким було внесено зміни до Дорожньої карти з впровадження вакцини від Covid-19. Зокрема, рекомендовано на першому етапі вакцинувати президента України Володимира Зеленського та очільника МОЗ Максима Степанова. Останній, у понеділок вакцинувався індійською вакциною в Олександрівській клінічній лікарні Києва і заявив, що «вакцина, яку отримала Україна, абсолютно безпечна та ефективна».

Крім цього, наказом МОЗ рекомендується залучати публічних та громадських діячів з метою популяризації вакцинації проти Covid-19.

Віталій Тараненко, «Главком».