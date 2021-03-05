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    Захворів? Сиди вдома. Польща не пустила автобус з українцями через одного пасажира з ковідом

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    Польща не пустила автобус з України&nbsp; - Захворів? Сиди вдома. Польща не пустила автобус з українцями через одного пасажира з ковідом
    Польща не пустила автобус з України 
    Фото: lublin112.pl

    Один пасажир зізнався, що він їде до Польщі з коронавірусом

    У Польщі цього тижня не пустили до країни автобус з українцями після того, як один з них заявив, що у нього коронавірус. Всім пасажирам відмовили у в'їзді. Про це пише польське видання lublin112.pl.

    Повідомляється, що інцидент стався в середу під час прикордонного контролю в Дорохуську (біля Хелма). При перевірці громадянин України заявив, що у нього позитивний результат аналізу на Covid-19, але почуває себе добре.

    Польські прикордонники одразу ізолювали транспорт, після чого повернули автобус з 25 громадянами України та одним громадянином Молдови назад на територію України. Їм відмовили у в'їзді до Польщі, оскільки їх в'їзд міг становити загрозу для здоров'я населення країни.

    Раніше міністр охорони здоров'я Польщі Адам Недзельський заявив, що в країні набирає обертів третя хвиля коронавірусу. У зв'язку з цим у дев'яти регіонах відкриваються тимчасові госпіталі.

    До цього в Польщі посилили карантинні обмеження. Зокрема, у Вармінсько-Мазурському воєводстві щонайменше на два тижні учні з першого по третій класи повернуться до дистанційного навчання. Також будуть закриті торгові центри, готелі, кінотеатри, театри, басейни і музеї.

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    Теги: прикордонники Польща українці Україна хвороби коронавірус
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