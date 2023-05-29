Археологи в Афінах знайшли найдавніший будинок залізного віку (фото)

Знайденій будівлі понад 3 тисячі років

Дослідники з Геттінгенського університету виявили в Афінах найдавніший будинок залізного віку. У районі Торікос проводилися розкопки, де вчені знайшли споруди, датовані 10-9 століттями до нашої ери. Про це повідомляє Arkeonews.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Знахідка є важливою, адже раніше в Аттиці не виявляли жодної споруди цього раннього періоду.

У 2019 було зроблене перше відкриття, коли видимий кут стіни підштовхнув науковців до думки, що вони натрапили на традиційну структуру гробниці. Однак подальше дослідження показало, що будівля насправді була побудована між 10 і 9 століттями до нашої ери.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Йоганнес Бергеманн, директор Археологічного інституту при Геттінгенському університеті, зазначив, що протягом останнього року команда дослідників продовжувала вивчати розміри будівлі, зрештою виявивши п’ять-шість кімнат.

Варто зазначити, що в найбільшій кімнаті було багато каменів, які вказували на бруковане подвір'я. Аналіз неорганічних і органічних властивостей цього каменю підтверджує його використання приблизно в період з 950 по 825 рік до нашої ери.

Складне планування будинку вказує на розвинене суспільство фото: Thorikos Archaeological Project Gent-Göttingen

Крім того, складне планування будинку вказує на розвинене суспільство або вже сформовану соціальну ієрархію. Майбутні наукові дослідження покажуть, чи займалися тут тваринництвом і, чи добували срібну руду, поширену в цьому районі у той час.

Фонд Герди Хенкель надав фінансування для проведення комплексних розкопок, археологічних досліджень і наукового аналізу цієї надзвичайної знахідки. Розкопки плануються провести в липні-серпні 2023 та 2024 років у співпраці з Гентським університетом (Бельгія).