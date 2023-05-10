Атака дронів на Київ: власник зруйнованої квартири розповів, як вдалося вижити

Уламок ворожого безпілотника влучив у вітальню

Власник квартири у Святошинському районі Києва, яка найбільше постраждала після атаки дронами, розповів, що в мить вибуху разом із дружиною перебував в іншому крилі квартирі. На його думку, це врятувало їм життя. Про це чоловік повідомив ТСН.ua.

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Мешканець будинку розказав, що уламок прилетів до вітальні. Після вибуху зникло світло.

«Вибух потужний, зникло світло, зрозумів, що зруйнований зал, почув запах гарі. Ми з дружиною були в іншій кімнаті, на щастя. Меблі розірвало на шматки, стіни немає», – пригадав він.

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Власник найбільш зруйнованої квартири додав, що його батьки досі не знають, що до їхньої квартири прилетіло. Чоловік переживає за їхнє здоров'я, оскільки вони уже в поважному віці.

Ще один житель цього будинку Володимир розповів, що хвиля вибуху від падіння уламків дрона була настільки потужною, що його відкинуло у другу кімнату. 8 травня відтепер киянин вважає другим днем народженням. У мить вибуху він перебував у коридорі.

«Це моє друге день народження після того, як мене закинуло в кімнату другою вибуховою хвилею», – розповів чоловік. Він проживав у квартирі сам – його дружина та дитина за кордоном.

Нагадаємо, уночі 8 травня Росія атакувала Київ іранськими дронами. Зокрема, уламки ворожого безпілотника влучили у квартиру на 11-му поверсі, що у Святошинському районі Києва. Цей будинок постраждав найбільше під час атаки росіян.

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