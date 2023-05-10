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Атака дронів на Київ: власник зруйнованої квартири розповів, як вдалося вижити

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Атака дронів на Київ: власник зруйнованої квартири розповів, як вдалося вижити
Квартира у Святошинському районі Києва після атаки дронами 8 травня
фото: Віталій Кличко / Тelegram

Уламок ворожого безпілотника влучив у вітальню

Власник квартири у Святошинському районі Києва, яка найбільше постраждала після атаки дронами, розповів, що в мить вибуху разом із дружиною перебував в іншому крилі квартирі. На його думку, це врятувало їм життя. Про це чоловік повідомив ТСН.ua.

Мешканець будинку розказав, що уламок прилетів до вітальні. Після вибуху зникло світло.

«Вибух потужний, зникло світло, зрозумів, що зруйнований зал, почув запах гарі. Ми з дружиною були в іншій кімнаті, на щастя. Меблі розірвало на шматки, стіни немає», – пригадав він.

Власник найбільш зруйнованої квартири додав, що його батьки досі не знають, що до їхньої квартири прилетіло. Чоловік переживає за їхнє здоров'я, оскільки вони уже в поважному віці. 

Ще один житель цього будинку Володимир розповів, що хвиля вибуху від падіння уламків дрона була настільки потужною, що його відкинуло у другу кімнату. 8 травня відтепер киянин вважає другим днем народженням. У мить вибуху він перебував у коридорі.

«Це моє друге день народження після того, як мене закинуло в кімнату другою вибуховою хвилею», – розповів чоловік. Він проживав у квартирі сам – його дружина та дитина за кордоном.

Нагадаємо, уночі 8 травня Росія атакувала Київ іранськими дронами. Зокрема, уламки ворожого безпілотника влучили у квартиру на 11-му поверсі, що у Святошинському районі Києва. Цей будинок постраждав найбільше під час атаки росіян.

У столиці під час нічної атаки БПЛА зруйновані декілька поверхів житлового будинку
У столиці під час нічної атаки БПЛА зруйновані декілька поверхів житлового будинку
фото з відкритих джерел

Мер столиці Віталій Кличко з місця події розповів, що це була наймасованіша від початку повномасштабного вторгнення атака дронів по столиці. За словами міського голови, росіяни запустили майже 60 «шахедів», зокрема 36 із них летіли на столицю: усі були збиті силами ППО. Під час атаки п’ятеро людей отримали поранення, одна людина госпіталізована. 

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Теги: будинок квартира Київ безпілотник

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