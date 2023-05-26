Як зрозуміти Росію і навіщо це нам?

Мова про імперскість, або «рашизм» як імперську ідеологію

Щойно вийшов документальний фільм «Анатомія рашизму», зараз він доступний на YouTube. Чи не перша ґрунтовна спроба на нашому ТБ пояснити причинно-наслідкові зв’язки нападу Росії на Україну.

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Тема Росії мені завжди була дуже цікава. Дозволю собі трохи рефлексій про фільм і взагалі на тему, яка у ньому піднята.

Чому росіяни полізли на Україну? Чому вони якщо не згідні, обирають варіант втекти за кордон, чи взяти до рук зброю і піти вбивати українців, а не чинити опір владі? Чому навіть ті, хто не згідні (інтелектуали, назвемо їх так), не пропонують нічого нового, а лише адаптуються до запропонованого ситуацією порядку денного (не чув, щоби ліберальні їхні медіа в принципі про мову, національності писали. Дуже рідко про Дагестан і Чечню, бо там найкричущі порушення. І питання не про те, що зараз уже не можуть)?

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Ці всі питання мають різні відповіді, але у цих відповідях – один фундамент. Мова про імперскість, або «рашизм» як імперську ідеологію. І це таки проблема, хоча на Московщині ті, хто насамперед мають владу, її досі не розуміють.

Поїхали.

Одразу приклад з фільму від Ахтема Саітаблаєва. Він переповів спілкування зі знайомою, сидячи у її квартирі у Москві в 2014 році. Почала розмову пані:

– Ти тільки не ображайся. Але чи можна я скажу відверто, що усередині мене відбувається?

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– Кажи.

– Я все розумію, анексія Криму – це неправильно. Але чомусь мені так добре, що Крим наш.

Я так на неї дивлюся і питаю: – ти чуєш, що ти кажеш?

Цей приклад можу сміливо поставити в один ряд до купи своїх прикладів, яких чимало. Вони доповнюють загальну картину фільму. Наведу декілька з них. 2015 рік. Одна з моїх колег із Росії розповідала як планує заїхати до Криму з території Росії (Путіна не підтримувала ніколи). Далі розповідає як проїде на Херсонщину, чи може в Київ заїде. Питає мене, як легко це можна зробити, чи на КПП можуть виникнути проблеми, черги? Стоп-стоп, кажу. Взагалі-то це порушення законів України, тебе не просто не пропустять, а поставлять штамп у паспорт років на три-п’ять заборони в’їзду. Людина задумалася. Тобто без моїх слів, вочевидь, не відстрілює зміну ситуації до і після 2014 року.

Інший приклад, нещодавній. У френдах в ФБ маю знайому російську режисерку. Живе у РФ. На своїй сторінці в соцмережі переповідає розмову зі знайомим адвокатом, який вирішив піти добровольцем на війну в Україну «мочить нациків». Він спитав, чи вона зніме фільм про нього, коли він повернеться? Вона відповіла ствердно. Мене ця відповідь кинула у ступор. Складно було стриматися, змовчати. Тобто, питаю, ти бажаєш вижити людині, яка свідомо іде вбивати українців, аби потім зняти фільм? Бо що таке вижити? Для цього є два випадки: або вона сама повбиває, буде вправнішою за противника, або пощастить потрапити у полон.

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Оскільки людина-доброволець, то явно в полон не збирався. Підозрюю, що під таким кутом зору моя знайома просто не бачить ситуацію. Те, що для українців, причина і наслідок, здаються очевидними, у мешканців запарєбріка ніфіга. Я вже не кажу про родичів з РФ, які словами російської пропаганди тринділи на початку повномасштабної війни: «нє бойтєсь. Это точечные удары по военным объектам». Звичайно, автоматичний бан без спроби поговорити з жодної зі сторін. Ще приклад. Колись давним-давно листувалися з дівчиною із Самари. Вона розповідала, що у неї брат старший загинув у Першу чеченську. Пропагандою тоді не займався, але вона з сумом розповідала, згадувала. Ми є у френдах у соцмережах, але за всю війну вона жодного посту не зробила, жодного разу не спитала в мене найпростіше: як справи? Причому я знаю, що у неї родичі в Україні, до яких вона влітку колись приїжджала.

Далі. Колись листувалися із росіянином із Талліна, зійшлися на футбольних інтересах. Спілкувалися, листувалися про історію досить довго і цікаво, дискутували. Людина народилася і виросла в Естонії, не пам’ятаю щодо естонського паспорту, але думку про те, що Україна – це частина Росії почув вперше я не від Путіна, а від уродженця Талліна.

Може, це все окремі люди, окремі ситуації, окремі приклади з різними контекстами, скажете ви? Ні, для мене це складові однієї картини, концентрація якої якраз є у фільмі. Приклади поведінки росіян, тих, кого знав/знаю, листувався чи листуюся, можна наводити ще і ще. Враховуючи, що це не люди з вулиці, а все ж колись обране коло спілкування, стає сумно.

Солженіцин, Бродський – найбільш яскраві приклади людей, для яких демократія, права людини, нації закінчувалися, коли вони говорили про Україну.

Всі вищенаведені приклади є не причинами, а наслідками імперської російської політики. У цій політиці єдиною цінністю є абстрактна «велич». Прагнення «глибинного народу» до «величі» підживлює бідність, бо за нею інших цінностей, можливості купити житло, чи заслужити відремонтовану дорогу в селі, просто немає. А якщо можливостей немає, як до цього схотіти прагнути? Звідси і унітази з холодильниками.

Нині російське село купається в золоті у прямому смислі цього слова. Величезні зарплати військових, «гробові», виплати за поранення дозволяють людям хоч продуктами харчування досхочу закупитися, дорогими, яких може вони за інших умов і в очі б не побачили. І за це вони готові, величезна їх кількість, йти убивати-убивати-убивати… Тобто люди не відмовляться, як мінімум.

На іншому боці терезів від бідності інші аргументи «величи». Для когось це розмір кордонів, для когось приниження інших. Де завоювати і позбавити прав – це право сили, а сила права інших народів «канає» лише якщо підпорядковується Росії. Тобто дати по лицю – це круто, а не ганебно.

Фільм про історичні приклади. Один із них про те, що СРСР – це одна з оболонок імперіалізму, на що звертають увагу Євген Глібовицький і Мирослав Маринович. Також немає значення хто очолює державу у Москві, яке прізвище в цієї людини. Має значення політика, яку проводить держава. А вона однакова – це собіраніє земель, і неважливо під яким прапором. Причому байдуже, хто займається цим собіранієм. Так міркують ті, хто поза Росією, наприклад, українці.

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Бо для нас їхня громадянська війна білих і червоних – це внутрішньовидова боротьба, яка не могла вирішити нічого 100 років тому. Як показала історія, не вирішена була, не переосмислена і тепер. Напевно, на початку 90-х, коли з’явився ковток свободи, інтелектуали були іншим зайняті.

У фільмі про те, про що російські ані влада, ані опозиція, коли вона ще була, не говорили. Про права інших національностей, про свободу. А ці права є одними із фундаментальних для цивілізованих країн. Принаймні були часи, коли Росія декларувала цей шлях на початку 90-х.

Але ані демократ-Єльцин, ані його наступник Путін тим більш про права народів нічого не казали. Навпаки, попри декларації «возьмите столько власти, сколько сможете», Москва прагнула і таки надягла наручники на всіх, хто посмів дивитися не туди. У фільмі є приклади Ічкерії і якраз Татарстану, президенту якого Єльцин запропонував цю владу взяти.

Чого я, на жаль, не побачив у фільмі, так це ще один дуже яскравий приклад, який показує і те, що договір з росіянами не вартий клаптика паперу, і те, що навіть якщо ти демократ, коли питання стосується імперії, росіянин має більше прав за інших:

12 травня 1997 р. вступив у дію «Договір про мир і принципи взаємодії РФ і Чеченської республіки Ічкерія. Чимало експертів вважають це першим офіційним визнанням Росією Чеченської республіки Ічкерія. Але навіть якщо не так, договір передбачав мирне вирішення проблем. Чи був потім мир, ви знаєте.

Я б дуже хотів, щоби фільм подивилися в Росії, Білорусі, Казахстані. Не впевнений, що український кут зору буде їм зрозумілий. Але говорити за допомогою нашого кіно про їхнє і наше минуле варто нашими словами, нашими аргументами.