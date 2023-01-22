Американська армія завдала удару по бойовиках в Сомалі

Громадянська війна в Сомалі триває понад 30 років

У ході операції знищили членів ісламістського угруповання «Аль-Шабааб»

Армія Сполучених Штатів Америки завдала удару по групі бойовиків в Сомалі. В результаті операції було знищено приблизно 30 членів ісламістського угруповання «Аль-Шабааб». Як повідомляє Reuters, американські військові назвали операцію колективним ударом з метою самооборони.

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Операція відбулася приблизно в 260 кілометрах на північ від столиці Могадішо. Там нацсили Сомалі були атаковані понад 100 ісламістськими бойовиками.

За даними африканського командування США, військового підрозділу американського уряду на континенті, у ході операції були знищені три автомобілі. Мирні жителі не постраждали.

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Водночас сомалійський уряд повідомив, що бойовики «Аль-Шабааб» штурмували сомалійську військову базу в Галкаді. В ході атаки було вбито щонайменше сім солдатів. Бойовики підірвали заміновані автомобілі і вели вогонь зі зброї.

«Аль-Шабаб» – сомалійська радикальна ісламістська військова організація, а з 2012 року – офіційний осередок Аль-Каїди в країнах Африканського Рогу. У Сомалі «Аль-Шабаб» воює понад десять років, прагне повалити центральний уряд і встановити власне правління на основі суворого тлумачення ісламського права.

Нагадаємо, Зеленський оголосив амбітну мету врятувати від голоду 5 млн жителів планети, серед яких і мешканці Сомалі.

Раніше повідомлялося, що у столиці Сомалі стався теракт: сотні загиблих та поранених (фото, відео).