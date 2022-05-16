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    Думки вголос

    Росія – це Сомалі з ядерними ракетами

    • Борислав Береза

      Народний депутат 8 скликання

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Солдати армії РФ не мають мотивації, яка є в українських воїнів - Росія – це Сомалі з ядерними ракетами
    Солдати армії РФ не мають мотивації, яка є в українських воїнів
    фото з відкритих джерел

    Армія Путіна не є загрозою, здатною загрожувати Заходу

    Мовою оригіналу

    Война России против Украины длится уже более восьми лет. Сначала это была гибридная война. 24 февраля она перешла в открытую активную фазу.

    Так вот до начала этой самой активной фазы я предупреждал, что в случае начала открытой агрессии против Украины шансы на победу России равны нулю.

    И как один из примеров приводил историю войны против Чечни

    Ведь тогда Кремль не смог взять под контроль Чечню, несмотря на большое преимущество в силе и тотальный терор. Пришлось искать вариант, как сохранить лицо и найти тех чеченцев, с кем удастся получить контроль за Чечней. Самостоятельно российским войскам это не удалось.

    При этом, надо отметить, что Чечня меньше Черниговской области. Так о каком захвате Украины могли мечтать сумасшедшие в Кремле. А если добавить к этому абсолютно не лояльное отношения большинства украинцев к агрессора, то операция по захвату Украины могла появиться лишь в восполенном воображении безумца.

    После того, как российские войска, усиленные кадыровскими тиктокерами, не смогли взять Киев, но были выбиты из Киевской, Черниговской и Сумской области, то многие вдруг поняли, что армия Путина не является такой угрозой, которая может сегодня угрожать Западу.

    Это стало понятно благодаря героизму ЗСУ и таланту Генштаба

    Именно под руководством Залужного была разработана и реализована в этой войне система мобильной обороны, которая показала свою высокую эффективность и помогла нанести огромный ущерб российской армии исчисляющийся в десятках тысяч убитых и раненых солдат, сотнях самолётов, тысячах подбитых таков и бронемашин, а так же другой техники.

    Россия из мифа про вторую армию мира превратилась в первую армию мародеров, насильников и военных преступников с огромными потерями и абсолютно бездарным генералитетом.

    Россия – это Сомали с ядерными ракетами. Толпа варваров с ядерными дубинками. И это теперь видно всем.

    Но главное, чего добился Путин вторжением в Украину, это успешная реанимация НАТО с желанием вступить в Альянс новых членов, которые ранее об этом не думали

    Речь идёт о Финляндии и Швеции. Тот же президент Финляндии Саули Ниинисте сказал, что именно решение России напасть на Украину показало, что Москва готова вторгнуться в независимую соседнюю страну.

    По этой причине Финляндия решила обезопасить себя и подать заявку на вступление в НАТО. Фактически именно вторжение в Украину показало, что руководство России неадекватно и может напасть даже на соседнюю страну без какой либо причины. А значит опять становится актуальна коллективная безопасность.

    И сегодня мы видим не только усиление взаимодействия внутри НАТО, но и объединения для устранения возможной потенциальной опасности, которой современный мир считает Россию. Так же надо отметить, что все участники Альянса начали увеличивать свои военные бюджеты. И это тоже стало следствием нападения России на Украину.

    Так что можно сделать вывод о тотальных просчетах и ошибках Путина, который пошёл на авантюру в виде открытого военного конфликта с Украиной.

    Я не знаю когда закончится эта война, но знаю, как она закончится.

    Россия проиграет и на поле боя и на геополитической арене

    И скорее всего это запустит процессы, которые приведут к саморазрушению России. А нам главное не упустить тот единственный шанс, который у нас вновь появился на возрождение государства и построение Украины нового формата.

    Ведь именно за это мы и воюем, чтоб жить в единой, независимой, демократичной, европейской, цивилизованной, свободной и обязательно правовой Украине.

    Для этого ещё многое предстоит сделать. Но если мы в состоянии противостоять злу и разрушать империю, то должны и суметь построить свое государство! Так что «лупайте сю скалу», друзья!

    И все у нас получится!

    Джерело: блог Борислава Берези

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти ЗСУ НАТО війна путін ядерна зброя Чечня Україна окупація #stoprussia
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    Росія – це Сомалі з ядерними ракетами