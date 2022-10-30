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У столиці Сомалі стався теракт: сотні загиблих та поранених (фото, відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У столиці Сомалі стався теракт: сотні загиблих та поранених (фото, відео)
У Могадішо вибухнули дві заміновані автівки
AP

Теракт стався в тому самому місці, де у 2017 стався вибух, що забрав життя понад 500 людей

У столиці Сомалі Могадішо вчора, 29 жовтня, пролунали вибухи біля міністерства освіти. Причиною вибухів, за попередніми даними, став підтрив двох автомобілів. У результаті загинули щонайменше 100 людей, ще близько 300 – дістали поранення. Про це пише Reuters.

Відомо, що другий вибух прогримів за кілька хвилин після першого, коли на місце інциденту приїхали карети швидкої та зібралися люди, що допомагали постраждалим.

У столиці Сомалі стався теракт: сотні загиблих та поранених (фото, відео) фото 1
У столиці Сомалі стався теракт: сотні загиблих та поранених (фото, відео) фото 2

Президент Сомалі Хасан Шейх Мохамуд заявив, що кількість загиблих, ймовірно, зростатиме. Він звинуватив у нападах збройне угруповання «Аль-Шабаб», хоча там відповідальність за атаки на себе не взяли. Втім, як вказує Reuters, «Аль-Шабаб» зазвичай не бере на себе відповідальність за напади, які призводять до великої кількості жертв.

«Аль-Шабаб» – сомалійська радикальна ісламістська військова організація, а з 2012 року – офіційний осередок Аль-Каїди в країнах Африканського Рогу. У Сомалі «Аль-Шабаб» воює понад десять років, прагне повалити центральний уряд і встановити власне правління на основі суворого тлумачення ісламського права.

Зазначається, що вибухи пролунали в тому самому місці, де 2017 року стався найбільший вибух у Сомалі, що забрав життя понад 500 людей. Тоді була підірвана вантажівка біля готелю на перехресті K5, уздовж якого розташовані урядові установи, ресторани та кіоски.

У столиці Сомалі стався теракт: сотні загиблих та поранених (фото, відео) фото 3
У столиці Сомалі стався теракт: сотні загиблих та поранених (фото, відео) фото 4

Нагадаємо, через тисняву під час святкування Геловіну в столиці Південої Кореї Сеулі загинула 151 людина, 82 – отримали поранення, 19 з них – серйозні. За словами глави пожежної станції, жертвами стали переважно люди віком до 20 років.   

Теги: Сомалі теракт вибух

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