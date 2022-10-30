У столиці Сомалі стався теракт: сотні загиблих та поранених (фото, відео)

Теракт стався в тому самому місці, де у 2017 стався вибух, що забрав життя понад 500 людей

У столиці Сомалі Могадішо вчора, 29 жовтня, пролунали вибухи біля міністерства освіти. Причиною вибухів, за попередніми даними, став підтрив двох автомобілів. У результаті загинули щонайменше 100 людей, ще близько 300 – дістали поранення. Про це пише Reuters.

Відомо, що другий вибух прогримів за кілька хвилин після першого, коли на місце інциденту приїхали карети швидкої та зібралися люди, що допомагали постраждалим.

Президент Сомалі Хасан Шейх Мохамуд заявив, що кількість загиблих, ймовірно, зростатиме. Він звинуватив у нападах збройне угруповання «Аль-Шабаб», хоча там відповідальність за атаки на себе не взяли. Втім, як вказує Reuters, «Аль-Шабаб» зазвичай не бере на себе відповідальність за напади, які призводять до великої кількості жертв.

«Аль-Шабаб» – сомалійська радикальна ісламістська військова організація, а з 2012 року – офіційний осередок Аль-Каїди в країнах Африканського Рогу. У Сомалі «Аль-Шабаб» воює понад десять років, прагне повалити центральний уряд і встановити власне правління на основі суворого тлумачення ісламського права.

Зазначається, що вибухи пролунали в тому самому місці, де 2017 року стався найбільший вибух у Сомалі, що забрав життя понад 500 людей. Тоді була підірвана вантажівка біля готелю на перехресті K5, уздовж якого розташовані урядові установи, ресторани та кіоски.

Нагадаємо, через тисняву під час святкування Геловіну в столиці Південої Кореї Сеулі загинула 151 людина, 82 – отримали поранення, 19 з них – серйозні. За словами глави пожежної станції, жертвами стали переважно люди віком до 20 років.