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Зеленський оголосив амбітну мету врятувати від голоду 5 млн жителів планети

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Зеленський оголосив амбітну мету врятувати від голоду 5 млн жителів планети
Президент Володимир Зеленський виступив на саміті International Summit of Food Security
фото: Офіс президента

Президент України розповів про нову програму Grain from Ukraine

Сьогодні, 26 листопада, в Києві проходить Міжнародний установчий саміт International Summit of Food Security в межах гуманітарної програми Grain from Ukraine.

Під час свого виступу на заході президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна як один із гарантів світової продовольчої безпеки й надалі робитиме свій ключовий внесок попри війну.

Він зазначив, що сьогодні навіть повноцінне функціонування зернового коридору є недостатнім для забезпечення продовольчих потреб. Особливо тих країн, яким гостро загрожує голод.

«Задля подолання цієї та загалом продовольчих загроз Україна зібрала цей захід. Це перший такий захід – International Summit of Food Security. Тут я хочу оголосити й розповісти про нашу нову міжнародну ініціативу, яку підтримали ви, колеги, – ми вам дуже вдячні, – Grain from Ukraine. У її межах українське продовольство відправлятиметься до країн Африки та Азії», – сказав Зеленський.

Президент заявив, що мета України «амбітна й конкретна – врятувати від голоду щонайменше 5 мільйонів людей».

«На цьому шляху Україна вже зробила перші кроки – відправила перші кораблі. У середині листопада – 27 тисяч тонн пшениці для Ефіопії. Сьогодні завантажується ще одне судно. І це ще 30 тисяч тонн пшениці для людей в Ефіопії. Зараз під завантаження до портів України йдуть ще три судна. Вони доправлять понад 80 тисяч тонн продовольчої пшениці для країн, які найбільше цього потребують. Загалом за програмою Grain from Ukraine до кінця наступної весни ми плануємо відправити з наших портів щонайменше 60 суден – не менше десяти на місяць – до країн, що перебувають під загрозою голоду та посухи. Це Ефіопія, це Судан, Південний Судан, Сомалі, Ємен, Конго, Кенія, Нігерія. Всі вони гостро потребують допомоги. Уявіть: лише один корабель із зерном забезпечує потребу в продовольстві для 90 тисяч людей. 60 таких кораблів зможуть запобігти голодній смерті мінімум 5 мільйонів жителів у світі», – сказав Зеленський.

Україна запрошує до цієї гуманітарної ініціативи, гуманітарної програми інші держави й соціально відповідальний бізнес. «І радий сьогодні оголосити, що в день старту до Grain from Ukraine приєдналися 20 країн. І буде більше», – зазначив президент.

За результатами саміту буде оприлюднено спільну заяву. Вона залишиться відкритою до приєднання.

Також Зеленський запропонував у продовження цієї ініціативи створити нову міжнародну інституцію, яка буде новим ефективним і дієвим інструментом для запобігання й швидкого реагування на світові загрози. «Усі: продовольчі, гуманітарні, безпекові. Зі штаб-квартирою у Києві чи Одесі, звідки незабаром вирушить судно в межах програми Grain from Ukraine», – сказав він.

Як повідомлялося, Україна надішле гуманітарну допомогу країнам Африки та Азії у вигляді зерна пшениці або кукурудзи.

17 листопада стало відомо, що «зернова угода» продовжена ще на 120 днів. Це рішення було ухвалено сьогодні у Стамбулі. Гарантами виконання ініціативи залишилися Організація Об‘єднаних Націй та Туреччина.

Теги: росія війна зерно Володимир Зеленський Україна

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