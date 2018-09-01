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    У світі

    Авіаінцидент у Сочі: з’явилися фото понівеченого літака

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    Авіаінцидент у Сочі: з’явилися фото понівеченого літака

    Літак викотився за злітно-посадкову смугу, постраждали 18 людей

    З’явилися фото руйнувань, яких зазнав літак Boeing 737-800 (VQ-BJI) російської авіакомпанії Utair, який у ніч на 1 вересня викотився за межі злітно-посадкової смуги в аеропорту Сочі.

    На фото видно, що значні пошкодження отримали обидва двигуни лайнера, крила та нижня частина фюзеляжу.

    За деякими даними, пасажири встигли поаплодувати пілоту після приземлення літака.

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    Авіаінцидент у Сочі: з’явилися фото понівеченого літака
    Авіаінцидент у Сочі: з’явилися фото понівеченого літака
    Авіаінцидент у Сочі: з’явилися фото понівеченого літака
    Авіаінцидент у Сочі: з’явилися фото понівеченого літака

    Нагадаємо, пасажирський Boeing 737, що летів з Москви в Сочі, під час посадки в аеропорту міста викотився за межі злітно-посадочної смуги і загорівся. На борту були 164 пасажирів і шість членів екіпажу. Після приземлення вони були евакуйовані за допомогою надувних драбин.

    Постраждали 18 людей, зокрема, троє дітей. Госпіталізації зазнали один дорослий і двоє дітей, проте їхньому життю нічого не загрожує. Постраждалі отруїлись чадним газом і отримали травми грудної клітки.

    При наданні допомоги постраждалим помер керівник комплексної зміни аеропорту Сочі Володимир Бегіян - імовірно, від серцевого нападу.

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