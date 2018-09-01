Авіаінцидент у Сочі: з’явилися фото понівеченого літака



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Літак викотився за злітно-посадкову смугу, постраждали 18 людей

З’явилися фото руйнувань, яких зазнав літак Boeing 737-800 (VQ-BJI) російської авіакомпанії Utair, який у ніч на 1 вересня викотився за межі злітно-посадкової смуги в аеропорту Сочі.

На фото видно, що значні пошкодження отримали обидва двигуни лайнера, крила та нижня частина фюзеляжу.

За деякими даними, пасажири встигли поаплодувати пілоту після приземлення літака.

Нагадаємо, пасажирський Boeing 737, що летів з Москви в Сочі, під час посадки в аеропорту міста викотився за межі злітно-посадочної смуги і загорівся. На борту були 164 пасажирів і шість членів екіпажу. Після приземлення вони були евакуйовані за допомогою надувних драбин.

Постраждали 18 людей, зокрема, троє дітей. Госпіталізації зазнали один дорослий і двоє дітей, проте їхньому життю нічого не загрожує. Постраждалі отруїлись чадним газом і отримали травми грудної клітки.

При наданні допомоги постраждалим помер керівник комплексної зміни аеропорту Сочі Володимир Бегіян - імовірно, від серцевого нападу.