В Росії загорівся літак під час посадки: є постраждалі



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Четверо постраждалих доставлені в лікарні міста, ще одному допомога надана на місці

Пасажирський Boeing 737, що летів з Москви в Сочі, під час посадки в аеропорту міста викотився за межі злітно-посадочної смуги і загорівся.

Про це повідомляє російський Інтерфакс.

«Боїнг 737 приземлився в Сочі з другої спроби, проте екіпаж не утримав літак в смузі і той викотився за межі, попередньо отримавши пошкодження», - сказав співрозмовник агентства.

Повідомляється, що літак врізався в огорожу, після чого загорівся.

«Боїнг викотився за за межі злітно-посадкової смуги, а потім, подолавши за інерцією смугу безпеки, вдарився об бруствер і втратив ліве крило», - сказало джерело в службах аеропорту.

Пожежу, яка виникла від удару, загасили.

Джерело в службі «швидкої допомоги« Сочі повідомило, що постраждали чотири людини.

«Надійшов виклик в аеропорт. У зв'язку з викочуванням літака за межі злітно-посадкової смуги. Постраждали чотири людини», - сказав він.

Ніхто з пасажирів не загинув.

Пізніше агентство повідомило, що від серцевого нападу помер співробітник Міжнародного аеропорту Сочі, який допомагав евакуювати пасажирів палаючого «Боїнга».

Четверо постраждалих доставлені в лікарні міста, ще одному допомога надана на місці. Серед тих, кому потрібна була госпіталізація, є дитина. У постраждалих - отруєння чадним газом і травми грудної клітини.

Причиною надзвичайної події могли стати несприятливі погодні умови, повідомило інформоване джерело.

Агентство, посилаючись на джерело, також повідомило, що в результаті удару літак, схоже, втратив обидва крила.