В Росії загорівся літак під час посадки: є постраждалі
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Четверо постраждалих доставлені в лікарні міста, ще одному допомога надана на місціПасажирський Boeing 737, що летів з Москви в Сочі, під час посадки в аеропорту міста викотився за межі злітно-посадочної смуги і загорівся.
Про це повідомляє російський Інтерфакс.
«Боїнг 737 приземлився в Сочі з другої спроби, проте екіпаж не утримав літак в смузі і той викотився за межі, попередньо отримавши пошкодження», - сказав співрозмовник агентства.
Повідомляється, що літак врізався в огорожу, після чого загорівся.
«Боїнг викотився за за межі злітно-посадкової смуги, а потім, подолавши за інерцією смугу безпеки, вдарився об бруствер і втратив ліве крило», - сказало джерело в службах аеропорту.
Пожежу, яка виникла від удару, загасили.
Джерело в службі «швидкої допомоги« Сочі повідомило, що постраждали чотири людини.
«Надійшов виклик в аеропорт. У зв'язку з викочуванням літака за межі злітно-посадкової смуги. Постраждали чотири людини», - сказав він.
Ніхто з пасажирів не загинув.
Пізніше агентство повідомило, що від серцевого нападу помер співробітник Міжнародного аеропорту Сочі, який допомагав евакуювати пасажирів палаючого «Боїнга».
Четверо постраждалих доставлені в лікарні міста, ще одному допомога надана на місці. Серед тих, кому потрібна була госпіталізація, є дитина. У постраждалих - отруєння чадним газом і травми грудної клітини.
Причиною надзвичайної події могли стати несприятливі погодні умови, повідомило інформоване джерело.
Агентство, посилаючись на джерело, також повідомило, що в результаті удару літак, схоже, втратив обидва крила.