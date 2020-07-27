Австралія звинуватила Google у незаконному зборі персональних даних



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Через дії Google були порушені права мільйонів австралійців

Google з початку 2016 року вводив в оману користувачів, коли не міг повідомити і отримати чітку та усвідомлену згоду на збір персональних даних з облікових записів

Австралійська державна комісія з захисту конкуренції і прав споживачів подала до суду на компанію Google через підозри в обмані користувачів з метою отримання згоди на збільшення масштабів збору та використання персональних даних для поліпшення ефективності реклами.

Про це йдеться в повідомленні на сайті комісії.

Комісія стверджує, що Google з початку 2016 року вводив в оману користувачів, коли не міг повідомити і отримати чітку та усвідомлену згоду на збір персональних даних з облікових записів Google та інформації про діяльність громадян на сайтах, які не належать до Google, для того, щоб показувати рекламу.

За підрахунками комісії, через дії Google були порушені права мільйонів австралійців.

Раніше юридична компанія Boies Schiller Flexner, яка представляє інтереси групи позивачів, у червні поточного року вже подавала позов до корпорації на 5 млн доларів. Позивачі звинувачують Google в стеженні за діями користувачів браузера Chrome навіть при включеному режимі інкогніто.

Нагадаємо, ЄС має намір посилити контроль над роботою американських компаній, в тому числі Google, Amazon і Facebook. Зокрема, в ЄС хочуть забезпечити дотримання компаніями США норм антимонопольного законодавства та виплату ними всіх податків.

Як повідомлялося, в середині липня Google в США звинуватили в стеженні за користувачами.