Хакери зламали у Twitter приватні повідомлення 36 знаменитостей



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Хакери здійснили безпрецедентну атаку на Twitter

У числі зламаних виявилися акаунти Ілона Маска, Білла Гейтса та Джеффа Безоса

Хакери, що здійснили минулого тижня злом 130 акаунтів відомих людей і компаній в Twitter, отримали доступ до особистих повідомлень 36 з них.

Про це поінформувала технічна підтримка соцмережі, повідомляє CNN

«Ми вважаємо, що хакери отримали доступ до вхідних особистих повідомлень 36 з 130 власників облікових записів, що піддалися атаці, зокрема й однієї виборної посадової особи з Нідерландів», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що інформації про отримання зловмисниками відомостей про листування, що належить кому-небудь ще з колишніх або нинішніх чиновників, поки немає.

Як повідомлялося, 15 липня на сторінках декількох американських корпорацій і відомих людей в Twitter з’явилися тексти приблизно однакового змісту. У них шахраї закликали користувачів переказувати кошти у криптовалюті на вказаний в повідомленнях рахунок. В обмін вони пропонували повернути суму в подвійному розмірі.

Так, у числі зламаних виявилися акаунти глави компаній Tesla і SpaceX Ілона Маска, засновника корпорації Microsoft Білла Гейтса, керівника компанії Amazon і найбагатшої у світі людини Джеффа Безоса, голови інвестиційного фонду Berkshire Hathaway Уоррена Баффета, а також колишнього віце-президента США Джозефа Байдена, який, як очікується, буде кандидатом від Демократичної партії на президентських виборах.

Пізніше соцмережа заблокувала всі акаунти, паролі яких спробували замінити в останній місяць