Китай вивів на орбіту три наукові супутники



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Запуск ракети-носія «Чанчжен-4Б» в Китаї

На борту ракети, зокрема, знаходиться супутник, призначений для виявлення темної матерії

Китай успішно вивів на задані орбіти три наукові супутники. Запуск ракети-носія «Чанчжен-4Б» відбувся з космодрому Тайюань в північнокитайської провінції Шаньсі.

Про це у суботу повідомляє «Синьхуа».

Зазначено, що ракета вивела на орбіту стереотопографічний супутник з високим ступенем роздільної здатності «Цзиюань-3-03». Він разом з «Цзиюань-3-02» сформує угруповання для отримання тривимірних зображень з високою роздільною здатністю і багатоспектральних даних.

Космічний апарат буде надавати дані для дослідження земельних ресурсів Китаю, попередження стихійних лих, розвитку сільського господарства, раціонального використання водних ресурсів та екологічного обстеження і міського планування.

Також на борту ракети знаходилися два супутники, призначені для виявлення темної матерії і збору комерційних даних відповідно.

Нагадаємо, цього місяця Китай запустив супутник для дослідження космічного середовища.