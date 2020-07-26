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    Технології

    Китай вивів на орбіту три наукові супутники

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    <span>Запуск ракети-носія &laquo;Чанчжен-4Б&raquo; в Китаї</span> - Китай вивів на орбіту три наукові супутники
    Запуск ракети-носія «Чанчжен-4Б» в Китаї

    На борту ракети, зокрема, знаходиться супутник, призначений для виявлення темної матерії

    Китай успішно вивів на задані орбіти три наукові супутники. Запуск ракети-носія «Чанчжен-4Б» відбувся з космодрому Тайюань в північнокитайської провінції Шаньсі.

    Про це у суботу повідомляє «Синьхуа».

    Зазначено, що ракета вивела на орбіту стереотопографічний супутник з високим ступенем роздільної здатності «Цзиюань-3-03». Він разом з «Цзиюань-3-02» сформує угруповання для отримання тривимірних зображень з високою роздільною здатністю і багатоспектральних даних.

    Космічний апарат буде надавати дані для дослідження земельних ресурсів Китаю, попередження стихійних лих, розвитку сільського господарства, раціонального використання водних ресурсів та екологічного обстеження і міського планування.

    Також на борту ракети знаходилися два супутники, призначені для виявлення темної матерії і збору комерційних даних відповідно.

    Нагадаємо, цього місяця Китай запустив супутник для дослідження космічного середовища.

    Китай технології космос ракета
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