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    Технології

    Google в США звинуватили в стеженні за користувачами

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    Google в США звинуватили в стеженні за користувачами - Google в США звинуватили в стеженні за користувачами
    Google в США звинуватили в стеженні за користувачами

    Позивачі звинувачують Google в стеженні за діями користувачів браузера Chrome навіть при включеному режимі інкогніто

    Юридична компанія Boies Schiller Flexne звернулася в суд з позовом до Alphabet Inc., яка є материнською компанією Google.

    Про це передає Reuters.

    У позові вказується, що Google як і раніше продовжує перехоплювати дані про використання додатків і персональну інформацію навіть при відключенні в налаштуваннях відстеження дій в інтернеті і додатки.

    Як відомо, Boies Schiller Flexne, яка представляє інтереси групи позивачів, в червні поточного року вже подавала позов до корпорації на $5 млн.

    Позивачі звинувачують Google в стеженні за діями користувачів браузера Chrome навіть при включеному режимі інкогніто.

    суд США Google
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