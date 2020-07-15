Google в США звинуватили в стеженні за користувачами



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Google в США звинуватили в стеженні за користувачами

Позивачі звинувачують Google в стеженні за діями користувачів браузера Chrome навіть при включеному режимі інкогніто

Юридична компанія Boies Schiller Flexne звернулася в суд з позовом до Alphabet Inc., яка є материнською компанією Google.

Про це передає Reuters.

У позові вказується, що Google як і раніше продовжує перехоплювати дані про використання додатків і персональну інформацію навіть при відключенні в налаштуваннях відстеження дій в інтернеті і додатки.

Як відомо, Boies Schiller Flexne, яка представляє інтереси групи позивачів, в червні поточного року вже подавала позов до корпорації на $5 млн.

Позивачі звинувачують Google в стеженні за діями користувачів браузера Chrome навіть при включеному режимі інкогніто.