Байдужість перехожих в Італії призвела до смерті мігранта: подробиці

Момент загибелі нігерійця потрапив на відео, які в суботу поширили низка італійських ЗМІ

В Італії другий день триває обговорення вбивства мігранта нігерійського походження, якого душили чотири хвилини, і при цьому жоден із перехожих не втрутився, щоб допомогти загиблому. Про це повідомляє італійське видання Rai.

Убивство вуличного торговця Аліки Огорчукву сталося в п’ятницю в невеликому місті Чивітанова-Марке в центральній Італії. За даними поліції, нападник кілька разів вдарив Огорчукву, який попросив про милостиню, його милицею, після чого протягом чотирьох хвилин душив його.

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Момент загибелі нігерійця потрапив на відео, які в суботу поширили низка італійських ЗМІ. З них випливає, що ніхто з перехожих не втручається в сутичку, лише чути вигук «Ти вбиваєш його» і спроби кількох людей додзвонитися до поліції.

Правоохоронці вже заарештували нападника – ним виявився 32-річний громадянин Італії Філіппо Клаудіо Джузеппе Ферлаццо. Йому інкримінують убивство й пограбування. У загиблого залишилися дружина і двоє дітей.

«Розслідування триває, але ситуація доволі зрозуміла – схоже, все виникло із суперечки з даремних причин: з боку агресора була ненормальна реакція щодо жертви, який благав його про милостиню», – кажуть у поліції.

Убивство Огорчукву викликало обурення нігерійської спільноти Чивітанове-Марке, яка в суботу влаштувала акцію протесту через байдужість перехожих. Хоча протест не був погодженим, учасників прийняв у себе мер міста Фабріціо Чьярапіка.