Велика Британія викликала посла Росії через смерть британця у полоні окупантів

Пол Юрі був захоплений під час виконання гуманітарної роботи

МЗС Британії викликало посла Росії в Лондоні Андрея Келіна, щоб висловити глибоке занепокоєння через повідомлення про смерть британця Пола Юрі у полоні «ДНР». Заяву МЗС країни оприлюднило видання The Telegraph.

Глава МЗС Британії Ліз Трасс заявила, що вона шокована повідомленнями про смерть британського гуманітарного працівника Пола Юрі під час утримання під вартою російськими маріонетками в Україні.

«Росія має нести повну відповідальність за це. Пол Юрі був захоплений під час виконання гуманітарної роботи. Він був в Україні, щоб спробувати допомогти українському народу перед обличчям неспровокованого російського вторгнення», – зазначила Ліз Трасс.

«Російський уряд та його проксі сили продовжують чинити злочини. Винні будуть притягнуті до відповідальності», – додала вона.

Як повідомлялося, у полоні так званої «ДНР» 10 липня загинув британський волонтер Пол Джонсон Ентоні Домінік Урі.

Зазначимо, що британець не був серед полонених, засуджених до страти.

Окупанти викрали 45-річного Пола Урі разом з його товаришем та волонтером 22-річним Діланом Гілі 25 квітня на блокпосту поблизу Запоріжжя.

Голова організації Presidium Network, яка займається гуманітарною допомогою у зонах конфліктів, Домінік Бірн розповідав, що Урі та Гілі затримали під час їхньої спроби евакуювати родину з Дніпрорудного.

Нагадаємо, «Верховний суд» терористичної організації «Донецька народна республіка» засудив двох британців Ейдена Асліна та Шона Піннера, а також марокканця Брагіма Саадуна до страти. Чоловіки воювали на боці Збройних сил України.