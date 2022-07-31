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В Іспанії – друга смерть від мавпячої віспи

Дзвенислава Карплюк
Сьогодні, 05:21 glavcom.ua
В Іспанії – друга смерть від мавпячої віспи
Іспанія повідомила про другу смерть від мавпячої віспи

Іспанія на цей момент є другою після Сполучених Штатів Америки країною за кількістю підтверджених випадків віспи мавп у людей.

МОЗ Іспанії повідомив про другу смерть через віспу мавп, яка вважається другою смертю в Європі від цієї хвороби під час нинішнього спалаху. Про це повідомляє The Guardian.

Іспанія повідомила про першу смерть у п’ятницю, незабаром після того, як Бразилія заявила про першу смерть, пов’язану з віспою мавп, за межами Африки.

Іспанія на цей момент є другою після Сполучених Штатів Америки країною за кількістю підтверджених випадків віспи мавп у людей. Національна мережа епідеміологічного нагляду зазначає, що ідентифіковано уже 4298 хворих, але їх може бути й більше, оскільки результати аналізів приходять із запізненням. У США інфікованих мавпячою віспою 4907.

Згідно зі звітом Всесвітньої організації охорони здоров’я від 22 липня, було зареєстровано лише п’ять смертей, усі в Африці. Минулої суботи ВООЗ оголосила спалах, що швидко поширюється, глобальною надзвичайною ситуацією у сфері охорони здоров’я, найвищим рівнем тривоги.

У своєму останньому звіті в суботу міністерство охорони здоров'я Іспанії заявило, що в країні було підтверджено 4298 випадків. З 3750 пацієнтів, про яких була інформація, 120 або 3,2% були госпіталізовані, а двоє померли, йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що вперше хворобу на неендемічній території виявили у травні 2022 року одразу в кількох країнах Європи та Америки, а також в Австралії. Перші новини прийшли з Великої Британії, потім стало відомо про випадки у Португалії, США, Швеції, Канаді та інших країнах.

Мавпяча віспа – рідкісне зоонозне вірусне захворювання (тобто захворювання, що передається людині від тварин). Зазвичай зустрічається в Західній та Центральній Африці. Симптоми захворювання: лихоманка, головний біль та шкірний висип, який починається на обличчі й поширюється на решту тіла.

31 травня перший випадок мавпячої віспи виявлено в сусідній з Україною Угорщині.

10 червня стало відомо, що у Польщі підтвердили перший випадок віспи мавп.

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