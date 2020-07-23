Байден назвав Трампа першим «президентом-расистом» в історії країни
Те, як він спілкується з людьми в залежності від кольору їх шкіри, їх національного та географічного походження не робив жоден з президентів - Байден
Майбутній кандидат в президенти США від Демократичної партії Джо Байден назвав президента США Дональда Трампа першим «президентом-расистом» в історії країни. Про це повідомляє CNBC.
«Те, як він спілкується з людьми в залежності від кольору їх шкіри, їх національного та географічного походження (Трамп називав Covid-19 «китайським вірусом» та «уханським вірусом», - ред.), абсолютно огидно. Жоден з президентів ніколи не робив цього, ніколи, ніколи, ніколи», - заявив Джо Байден.
За його словами, цього не робили ні президенти-республіканці, ні президенти-демократи.
«У нас були і є расисти, вони намагалися обрати свого президента, але він став першим», - додав Байден.
Як повідомлялося, вибори президента США призначені на 3 листопада. Переможець має приступити до виконання обов’язків у січні 2021 року. Основними конкурентами вважаються демократ Джо Байден та Дональд Трамп, який представляє Республіканську партію.
Нагадаємо, Байден на 15% випереджає Трампа в соцопитуванні.
До слова, Трамп у своїй виборчій рекламі проілюстрував хаос фотографією з Майдана.