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    У світі

    Байден назвав Трампа першим «президентом-расистом» в історії країни

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    Вибори президента США призначені на 3 листопада і Байден випереджає Трампа на 15% - Байден назвав Трампа першим «президентом-расистом» в історії країни
    Вибори президента США призначені на 3 листопада і Байден випереджає Трампа на 15%

    Те, як він спілкується з людьми в залежності від кольору їх шкіри, їх національного та географічного походження не робив жоден з президентів - Байден

    Майбутній кандидат в президенти США від Демократичної партії Джо Байден назвав президента США Дональда Трампа першим «президентом-расистом» в історії країни. Про це повідомляє CNBC.

    «Те, як він спілкується з людьми в залежності від кольору їх шкіри, їх національного та географічного походження (Трамп називав Covid-19 «китайським вірусом» та «уханським вірусом», - ред.), абсолютно огидно. Жоден з президентів ніколи не робив цього, ніколи, ніколи, ніколи», - заявив Джо Байден.

    За його словами, цього не робили ні президенти-республіканці, ні президенти-демократи.

    «У нас були і є расисти, вони намагалися обрати свого президента, але він став першим», - додав Байден.

    Як повідомлялося, вибори президента США призначені на 3 листопада. Переможець має приступити до виконання обов’язків у січні 2021 року. Основними конкурентами вважаються демократ Джо Байден та Дональд Трамп, який представляє Республіканську партію.

    Нагадаємо, Байден на 15% випереджає Трампа в соцопитуванні.

    До слова, Трамп у своїй виборчій рекламі проілюстрував хаос фотографією з Майдана.

    США Джозеф Байден вибори Дональд Трамп
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