Трамп вперше оприлюднив світлину, де він у масці

Американський президент лише тиждень тому почав з'являтися у масці привселюдно

Після кількох місяців відмови вдягати маску для обличчя в період пандемії президент США Дональд Трамп вперше оприлюднив своє фото в масці, описавши це як «патріотичний» вчинок.

Відповідний допис глава Білого дому розмістив на офіційній Twitter-сторінці.

«Ми об'єднані у наших зусиллях, щоби перемогти невидимий китайський вірус. Багато людей кажуть, що носити маску для обличчя – це патріотично, коли ви не можете дотримуватися правил соціального дистанціонування», - зауважив Трамп.

Водночас, він додав: «Немає нікого більш патріотичного за мене, вашого улюбленого президента!»

Глава Білого дому при цьому розмістив своє фото в повідомленні, де він зображений з одягнутою на обличчі чорною маскою.

We are United in our effort to defeat the Invisible China Virus, and many people say that it is Patriotic to wear a face mask when you can’t socially distance. There is nobody more Patriotic than me, your favorite President! pic.twitter.com/iQOd1whktN