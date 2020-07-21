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    Трамп вперше оприлюднив світлину, де він у масці

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    Дональд Трамп розмістив пост у твіттері, де він у масці&nbsp; - Трамп вперше оприлюднив світлину, де він у масці
    Дональд Трамп розмістив пост у твіттері, де він у масці 

    Американський президент лише тиждень тому почав з'являтися у масці привселюдно

    Після кількох місяців відмови вдягати маску для обличчя в період пандемії президент США Дональд Трамп вперше оприлюднив своє фото в масці, описавши це як «патріотичний» вчинок.

    Відповідний допис глава Білого дому розмістив на офіційній Twitter-сторінці.

    «Ми об'єднані у наших зусиллях, щоби перемогти невидимий китайський вірус. Багато людей кажуть, що носити маску для обличчя – це патріотично, коли ви не можете дотримуватися правил соціального дистанціонування», - зауважив Трамп.

    Водночас, він додав: «Немає нікого більш патріотичного за мене, вашого улюбленого президента!»

    Глава Білого дому при цьому розмістив своє фото в повідомленні, де він зображений з одягнутою на обличчі чорною маскою.

    Це перший випадок, коли Трамп особисто оприлюднив своє фото у масці з початку пандемії та ще назвав цей вчинок «патріотичним». Раніше він відмовлявся вдягати маску навіть під час масових заходів (наприклад, брифінгів), перебуваючи в одному приміщенні з іншими людьми. Це спричинило шквал критики, в тому числі з боку його однопартійців.

    Лише недавно Дональд Трамп вперше одягнув маску – під час відвідування військового шпиталю та спілкування з пораненими.

    Загалом, американський Центр контролю та профілактики захворювань CDC ще три місяці тому видав рекомендації всім носити маски під час перебування в публічних місцях, де є інші люди.

    Зазначимо, у Сполучених Штатах в понеділок була офіційно підтверджена смерть більше 140 тисяч пацієнтів від коронавірусу.

     

    США Дональд Трамп хвороби коронавірус
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