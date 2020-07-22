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    Трамп визнав, що ситуація з коронавірусом у США може погіршитися

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    Американський лідер закликав американців носити маски, якщо вони не можуть дотримуватися соціальної дистанції - Трамп визнав, що ситуація з коронавірусом у США може погіршитися
    Американський лідер закликав американців носити маски, якщо вони не можуть дотримуватися соціальної дистанції

    США посідають перше місце серед усіх країн світу за кількістю заражень коронавірусом і летальних випадків

    Президент США Дональд Трамп заявив, що країну, ймовірно, очікує погіршення ситуації з коронавірусом перед тим, як кризу вдасться повністю подолати.

    Про це він сказав на брифінгу в Білому домі.

    «На жаль, можливо, стане ще гірше до того, як буде поліпшення», - зазначив Трамп.

    Трамп закликав американців носити маски, якщо вони не можуть дотримуватися соціальної дистанції, незалежно від того, подобається їм це чи ні.


    Крім того, він закликав молодь уникати багатолюдних барів через загрозу поширення коронавірусу.

    США посідають перше місце серед усіх країн світу за кількістю заражень коронавірусом і летальних випадків.

    Число інфікованих в країні наближається до чотирьох мільйонів, а жертвами захворювання стали понад 141 тисячі осіб.

    Нагадаємо, напередодні Трамп вперше оприлюднив світлину, де він у масці«Ми об'єднані у наших зусиллях, щоби перемогти невидимий китайський вірус. Багато людей кажуть, що носити маску для обличчя – це патріотично, коли ви не можете дотримуватися правил соціального дистанціонування», - зауважив Трамп.

    США Дональд Трамп президент хвороби молодь вірус коронавірус
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