Трамп визнав, що ситуація з коронавірусом у США може погіршитися



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Американський лідер закликав американців носити маски, якщо вони не можуть дотримуватися соціальної дистанції

США посідають перше місце серед усіх країн світу за кількістю заражень коронавірусом і летальних випадків

Президент США Дональд Трамп заявив, що країну, ймовірно, очікує погіршення ситуації з коронавірусом перед тим, як кризу вдасться повністю подолати.

Про це він сказав на брифінгу в Білому домі.

«На жаль, можливо, стане ще гірше до того, як буде поліпшення», - зазначив Трамп.

Трамп закликав американців носити маски, якщо вони не можуть дотримуватися соціальної дистанції, незалежно від того, подобається їм це чи ні.

LIVE: President @realDonaldTrump holds a news conference https://t.co/eNMavhb1e4 — The White House (@WhiteHouse) July 21, 2020





Крім того, він закликав молодь уникати багатолюдних барів через загрозу поширення коронавірусу.

США посідають перше місце серед усіх країн світу за кількістю заражень коронавірусом і летальних випадків.

Число інфікованих в країні наближається до чотирьох мільйонів, а жертвами захворювання стали понад 141 тисячі осіб.

Нагадаємо, напередодні Трамп вперше оприлюднив світлину, де він у масці. «Ми об'єднані у наших зусиллях, щоби перемогти невидимий китайський вірус. Багато людей кажуть, що носити маску для обличчя – це патріотично, коли ви не можете дотримуватися правил соціального дистанціонування», - зауважив Трамп.