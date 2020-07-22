Трамп у своїй виборчій рекламі проілюстрував хаос фотографією з Майдана



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Повідомлення у рекламі адресоване від імені спільноти Evangelicals for Trump, але вона є частиною кампанії за переобрання Трампа

На картинці зі слоганом «Громадська безпека або хаос та насильство» з одного боку розміщене фото Дональда Трампа, з іншого – фото подій Революції гідності

Дональд Трамп у своїй передвиборчій програмі проілюстрував хаос фотографією з українського Майдану.

Як пише «Європейська правда», на рекламу звернули увагу американські користувачі Twitter, які помітили, що друге фото зроблене явно не у США.

На картинці зі слоганом «Громадська безпека або хаос та насильство» з одного боку розміщене фото Дональда Трампа, з іншого – фото подій Революції гідності, зроблене 18 лютого 2014 року.

Повідомлення у рекламі адресоване від імені спільноти Evangelicals for Trump, але вона є частиною кампанії за переобрання Трампа і можливо бачити, що реклама оплачена DONALD J. TRUMP FOR PRESIDENT, INC.

Нижче в інформації про рекламу на Facebook зазначений офіційний домен сайту кампанії Трампа – donaldjtrump.com.