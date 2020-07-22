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    Суспільство

    Трамп у своїй виборчій рекламі проілюстрував хаос фотографією з Майдана

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    <span>Повідомлення у рекламі адресоване від імені спільноти Evangelicals for Trump, але вона є частиною кампанії за переобрання Трампа</span> - Трамп у своїй виборчій рекламі проілюстрував хаос фотографією з Майдана
    Повідомлення у рекламі адресоване від імені спільноти Evangelicals for Trump, але вона є частиною кампанії за переобрання Трампа

    На картинці зі слоганом «Громадська безпека або хаос та насильство» з одного боку розміщене фото Дональда Трампа, з іншого – фото подій Революції гідності

    Дональд Трамп у своїй передвиборчій програмі проілюстрував хаос фотографією з українського Майдану.

    Як пише «Європейська правда», на рекламу звернули увагу американські користувачі Twitter, які помітили, що друге фото зроблене явно не у США.

    На картинці зі слоганом «Громадська безпека або хаос та насильство» з одного боку розміщене фото Дональда Трампа, з іншого – фото подій Революції гідності, зроблене 18 лютого 2014 року.

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    Повідомлення у рекламі адресоване від імені спільноти Evangelicals for Trump, але вона є частиною кампанії за переобрання Трампа і можливо бачити, що реклама оплачена DONALD J. TRUMP FOR PRESIDENT, INC.

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    Нижче в інформації про рекламу на Facebook зазначений офіційний домен сайту кампанії Трампа – donaldjtrump.com.

    США Революція Гідності Дональд Трамп Facebook Twitter безпека
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