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    У світі

    Байден назвав умову скасування санкцій проти Ірану

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    Президент США Джо Байден висловився щодо санкцій проти Ірану - Байден назвав умову скасування санкцій проти Ірану
    Президент США Джо Байден висловився щодо санкцій проти Ірану

    Президент погодився з тим, що для цього Ірану спочатку потрібно припинити збагачення урану, а потім обговорювати питання скасування санкцій

    Президент США Джо Байден не має наміру скасовувати санкції проти Ірану, які запровадив 45-й президент Дональд Трамп, допоки Тегеран продовжує займатися збагаченням урану.

    Про це повідомляє CBS.

    На думку Байдена, це має підштовхнути Іран до переговорів про виконання угоди Спільного всеосяжного плану дій (JCPOA) щодо ядерної програми Тегерану.

    Відповідаючи на запитання журналіста про те, чи будуть США першими скасовувати санкції проти Ірану, Байден відповів: «Ні».

    Президент погодився з тим, що для цього Ірану спочатку потрібно припинити збагачення урану, а потім обговорювати це питання.

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    Теги: США Джозеф Байден санкції Іран ядерна зброя політика президент
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