У Європарламенті пропонують розширити санкції проти Білорусі

У Білорусі з серпня 2020 року тривають масові протести

«Європейські країни повинні шукати баланс між тиском і взаємодією з білоруською владою» – віцепрезидент ЄП

Віцепрезидент Європейського парламенту Нікола Бір, виступаючи на онлайн-конференції «Солідарність з Білоруссю», висловилася за введення санкцій проти білоруських суддів та прихильників Олександра Лукашенка.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

«Персональних санкцій, введених стосовно представників силових структур, недостатньо. Ми повинні поширити їх на представників судової та правоохоронної системи, прихильників Лукашенка», – підкреслила Бір.

Вона наголосила, що європейські країни «повинні шукати баланс між тиском і взаємодією з білоруською владою».

Екскандидат в президенти Світлана Тихановська зі свого боку заявила, що для тиску на режим потрібно ввести ефективніші санкції проти його «гаманців», силовиків, пропагандистів, тих, хто брав участь у фальсифікації виборів, і тих, хто зараз незаконно судить білорусів.

У Білорусі з 9 серпня 2020 року тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, на яких переможцем було оголошено Олександра Лукашенка.

Спеціальний доповідач ООН з питань заохочення та захисту прав на свободу думок та їх вільного висловлення Ірене Хан заявила, що самопроголошена влада Білорусі має звільнити всіх політичних в’язнів.

Нагадаємо, Гончаренко закликав РНБО запровадити санкції за купівлю російської і білоруської електроенергії.

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