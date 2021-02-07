Глава МЗС впевнений, що Кремль відповість на блокування проросійських каналів

«Тепер ми повинні бути готові до щоденної боротьби», вважає Дмитро Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба висловив переконання, що Росія відповість Україні на блокування трьох телеканалів – «112 Україна», NewsOne і Zik.

Про це він сказав в інтерв'ю «Радіо Свобода».

«Я думаю, що саме зараз у них (Росії, – ред.) є справи більш нагальні, але, безумовно, вони цього не забудуть, і відповідь прилетить»,– сказав Кулеба.

Він вважає, що Україна повинна підходити до цього питання як зріла держава.

«Так чи інакше, нам Росія найгірше, що могла, вже зробила, незаконно окупувавши наші території. Тепер ми повинні бути готові до щоденної боротьби і повинні розуміти, що, жорстко захищаючи свої інтереси, у відповідь прилетить. І ми повинні бути готові до цього. Де прилетить, коли, як - я цього зараз не знаю. Але ми працюємо над тим, щоб усі органи державної влади і суспільство були готові відбити удар, який буде завдано Росією», – зазначив глава МЗС.

Кулеба подякував українському суспільство за його «зрілість» у питанні санкції РНБО щодо телеканалів. Він назвав дуже важливим, що і експерти, і громадянське суспільство підтримали українську державу в цьому рішенні.

До слова, низка українських громадських обʼєднань опублікувала спільний лист до Міністерства фінансів та Державного департаменту США з проханням запровадити санкції проти народного депутата Тараса Козака та дружини народного депутата Віктора Медведчука Оксани Марченко.

Нагадаємо, РНБО запровадило санкції проти «112 Україна», NewsOne і Zik та їхнього власника і близького соратника Віктора Медведчука Тараса Козака. Рішення ґрунтується на доказах їхнього фінансування державою-агресором.