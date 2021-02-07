Український посол застеріг президента Німеччини від перекручування історії на догоду «Північному потоку»

Андрій Мельник нагадав Франку-Вальтеру Штайнмаєру, що Україна була першою жертвою нацистської агресії

Посол України в Німеччині Андрій Мельник закинув президентові ФРН Франку-Вальтеру Штайнмайеру трактування історії Другої світової війни в тезах, характерних для російської пропаганди. Також в коментарі «Укрінформу» дипломат закликав утриматись від спроб апелювати до трагічних історичних подій зарази виправдання добудови скандального газопроводу «Північний потік-2».

Раніше у інтерв’ю Rheinische Post Штайнмаєр висловився за добудову газопроводу «Північний потік-2», назвавши енергетичні відносини «майже останнім містком між Росією та Європою», що лишився після суттєвого погіршення взаємин між Німеччиною і Росією за останні роки.

При цьому Штайнмаєр підкреслив, що для німців важливим є ще один зовсім інший вимір – «погляд на дуже мінливу історію з Росією».

Він нагадав, що 22 червня виповнюється 80-та річниця німецького нападу на Радянський Союз, та що жертвами війни стали понад 20 мільйонів людей у колишньому СРСР.

«Це не виправдовує хибну російську політику сьогодні, але ми не маємо права випускати з поля зору цей ширший контекст», – зазначив Штайнмаєр.

Посол Мельник заявив, що згадані висловлювання президента Німеччини щодо історичної пам’яті викликали в Україні відверте здивування і справжній шок.

«Адже у такий спосіб по суті підхоплюється десятиліттями нав’язуваний російською пропагандою наратив про те, що буцімто Німеччина повинна нести свою історичну відповідальність і спокутувати свою вину за варварські злочини нацистської окупації лише перед Росією», – заявив посол.

Він додав, що таке трактування, коли СРСР автоматично прирівнюється до Росії, є «абсолютно неприпустимим перекручуванням історії і прямим нехтуванням непомірними жертвами інших народів», насамперед українців, які зазнали неймовірних людських втрат під час панування гітлерівської Німеччини.

Посол підкреслив, що українська сторона офіційно ініціює проведення урочистого засідання Бундестагу з нагоди 80-річчя нападу Німеччини на СРСР, присвяченого вшануванню забутих жертв розв’язаної Гітлером кривавої війни. Адже, за його словами, 22 червня 1941 року не Москва, а саме українські міста зазнали масованих ударів люфтваффе: цілями бомбових ударів стали Київ, Житомир, Одеса, Севастополь, інші цивільні об’єкти.

«Саме ось цей «ширший контекст» і варто було б мати на увазі, перш ніж цинічно використовувати настільки чутливі історичні аргументи заради відбілювання «Північного потоку-2», який вже в наші дні несе у собі пряму загрозу нової гарячої фази російської агресії, що не припиняється ні вдень, ні вночі вже сьомий рік поспіль і несе невимовний біль і страждання на українську землю», – заявив посол.

Нагадаємо, будівництво «Північного потоку-2» зупинили майже рік тому після включення до військового бюджету США санкцій проти суден, що ведуть морське укладання труб. Це змусило швейцарського підрядника Allseas згорнути роботи на проєкті, який вже був завершений на 93%. Проєкт передбачає будівництво двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Будівництво проєкту відновили у грудні 2020 року у виключній економічній зоні Німеччини.

В січні новообраний голова Християнсько-демократичного союзу Німеччини Армін Лашет заявив, що арешт російського опозиціонера Олексія Навального не стане причиною для додаткових санкцій проти «Північного потоку-2».

Канцлер Австрії Себастьян Курц також закликає не відмовлятися від будівництва газопроводу «Північний потік-2» через переслідування Кремлем російського опозиціонера Олексія Навального.

Канцлер Німеччини Анжела Меркель заявила, що не підтримує екстериторіальних санкцій проти будівництва газогону, однак Німеччина буде продовжувати намагатися забезпечувати роль України для транзиту газу з РФ.

Президент Франції Еммануэль Макрон також підтримав позиції німецького канцлера Ангели Меркель щодо необхідності завершення будівництва російського газопроводу «Північний потік-2».

Учора стало відомо про те, що прокладка труб газогону по морському дну відновилася у територіальних водах Данії.

9 травня 2020 року посол України у Німеччині Андрій Мельник заявив, що Німеччина має визнати свою історичну відповідальність перед Україною та приділяти більше уваги згадкам про той рівень руйнувань, яких зазнала у війні Україна.