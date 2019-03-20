Байден заявив близькому колу про намір балотуватися в президенти США - ЗМІ



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Для 76-річного Джозефа Байдена ця участь у виборах може стати третьою

Джо Байден начебто попросив надати йому допомогу у зборі добровільних пожертв на передвиборчу кампанію

Колишній віце-президент США Джозеф Байден перед вузьким колом своїх прихильників заявив про намір балотуватися в президенти США в 2020 році.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

«Байден попросив надати йому допомогу у зборі добровільних пожертв на передвиборчу кампанію, так як йому необхідно в стислі терміни зібрати кілька мільйонів доларів», - йдеться в повідомленні.

У зв'язку з цим він стурбований, що не в силах зробити це шляхом проведення агітаційної компанії в інтернеті, чим активно займаються інші демократи.

Раніше ЗМІ дізналися про плани Байдена втретє балотуватися у президенти США .

Як відомо, для 76-річного Байдена ця участь у виборах може стати третьою. Вперше демократ став кандидатом на президентських виборах у 1988 році, але відкликав свою кандидатуру з виборів через три місяці після початку кампанії.

У 2008 році він знову став боротися за своє висунення від Демократичної партії, однак потім зняв свою кандидатуру з праймеріз.

Потім Барак Обама обрав Байдена в якості кандидата на пост віце-президента. Під час президентства Обами Байден двічі займав пост віце-президента - з 2009-го по 2017 рік.

Нагадаємо, колишній держсекретар США і суперниця Дональда Трампа Хіларі Клінтон відмовилася від участі у виборах президента США в 2020 році.