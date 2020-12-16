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    У світі

    Бідні країни можуть отримати Covid-вакцину до 2024 року

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    Бідні країни можуть ще кілька років не отримати вакцину - Бідні країни можуть отримати Covid-вакцину до 2024 року
    Бідні країни можуть ще кілька років не отримати вакцину
    Фото з відкритих джерел

    Це може статися у разі провалу механізму COVAX від Всесвітньої організації охорони здоров'я

    Вакцина від коронавірусу може не дістатися бідним країнам до 2024 року. Про це повідомляє Reuters з посиланням на внутрішні документи.

    Організатори схеми стикаються з проблемою браку коштів, ризиками поставок і складними домовленостями, які можуть унеможливити швидку доставку ліків у різні бідні країни світу.

    У звіті альянсу з вакцинації Gavi, який разом з ВООЗ займається механізмом COVAX, сказано, що ризик провалу схеми поставок вакцини від коронавірусу у бідні країни «досить великий».

    І у разі невдалої роботи механізму, бідні країни можуть залишитися без доступу до вакцини до 2024 року.

    COVAX є механізмом з підтримки створення виробничих потужностей та проведення централізованих закупівель. До нинішнього моменту до ініціативи приєдналися понад 180 країн.

    Відповідно до умов програми, країни з високим рівнем доходів оплачують придбання вакцин, субсидуючи тим самим у цій сфері так звані фінансовані держави. Згідно з планами, у рамках цього механізму до кінця 2021 року мають бути проведені і рівномірно розподілені по всьому світу 2 млрд доз вакцини.

    Нагадаємо, що ВООЗ рекомендує новорічні свята відзначати на вулиці й у масці.

    Теги: документи вакцинація ВООЗ коронавірус
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