Бідні країни можуть отримати Covid-вакцину до 2024 року

Бідні країни можуть ще кілька років не отримати вакцину

Це може статися у разі провалу механізму COVAX від Всесвітньої організації охорони здоров'я

Вакцина від коронавірусу може не дістатися бідним країнам до 2024 року. Про це повідомляє Reuters з посиланням на внутрішні документи.

Організатори схеми стикаються з проблемою браку коштів, ризиками поставок і складними домовленостями, які можуть унеможливити швидку доставку ліків у різні бідні країни світу.

У звіті альянсу з вакцинації Gavi, який разом з ВООЗ займається механізмом COVAX, сказано, що ризик провалу схеми поставок вакцини від коронавірусу у бідні країни «досить великий».

І у разі невдалої роботи механізму, бідні країни можуть залишитися без доступу до вакцини до 2024 року.

COVAX є механізмом з підтримки створення виробничих потужностей та проведення централізованих закупівель. До нинішнього моменту до ініціативи приєдналися понад 180 країн.

Відповідно до умов програми, країни з високим рівнем доходів оплачують придбання вакцин, субсидуючи тим самим у цій сфері так звані фінансовані держави. Згідно з планами, у рамках цього механізму до кінця 2021 року мають бути проведені і рівномірно розподілені по всьому світу 2 млрд доз вакцини.

Нагадаємо, що ВООЗ рекомендує новорічні свята відзначати на вулиці й у масці.