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    В Угорщині затримали українця, який віз у багажнику авто п’ятьох громадян Сирії

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    Схожа ситуація сталась 22 вересня - житель Закарпаття віз у салоні та багажнику вісьмох сирійців&nbsp; - В Угорщині затримали українця, який віз у багажнику авто п’ятьох громадян Сирії
    Схожа ситуація сталась 22 вересня - житель Закарпаття віз у салоні та багажнику вісьмох сирійців 
    Фото: відділ комунікації поліції Закарпатської області

    Українського водія угорська поліція затримала за торгівлю людьми

    Поліцейські в угорському місті Бая (біля кордону з Сербією) зупинили автомобіль з угорським номерним знаком, яким керував громадянин України. Як пише «Мукачево.нет», подія сталась 31 жовтня о 8:10 ранку.

    Крім українця в автівці їхало ще четверо чоловіків та жінка. Однак їхали вони в багажнику машини, адже мандрували Європою нелегально. Особи заявили, що вони є громадянами Сирії, але не змогли надати жодних документів.

    Українського водія угорська поліція затримала за торгівлю людьми. Затриманих осіб допитують співробітники Департаменту у справах міграції.

    Нагадаємо, що на початку жовтня під Ужгородом упіймали сирійця, який намагався потрапити до ЄвросоюзуЯк згодом встановили правоохоронці, іноземець тривалий час перебував в Україні та самотужки дістався Закарпаття.

    Крім того наприкінці вересня поблизу села Іванівці Мукачівського району поліцейські за оперативною інформацією зупинили автомобіль Citroen, в якому виявили вісім нелегальних мігрантівВ салоні та багажному відділенні автівки перебувало вісім осіб, серед яких 5 чоловіків, 2 жінки та чотирирічна дитина. Українець мав їх доставити до Ужгорода. 

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    Сирія Закарпаття Угорщина автомобіль поліція біженці
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