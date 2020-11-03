В Угорщині затримали українця, який віз у багажнику авто п’ятьох громадян Сирії

Українського водія угорська поліція затримала за торгівлю людьми

Поліцейські в угорському місті Бая (біля кордону з Сербією) зупинили автомобіль з угорським номерним знаком, яким керував громадянин України. Як пише «Мукачево.нет», подія сталась 31 жовтня о 8:10 ранку.

Крім українця в автівці їхало ще четверо чоловіків та жінка. Однак їхали вони в багажнику машини, адже мандрували Європою нелегально. Особи заявили, що вони є громадянами Сирії, але не змогли надати жодних документів.

Українського водія угорська поліція затримала за торгівлю людьми. Затриманих осіб допитують співробітники Департаменту у справах міграції.

Нагадаємо, що на початку жовтня під Ужгородом упіймали сирійця, який намагався потрапити до Євросоюзу. Як згодом встановили правоохоронці, іноземець тривалий час перебував в Україні та самотужки дістався Закарпаття.

Крім того наприкінці вересня поблизу села Іванівці Мукачівського району поліцейські за оперативною інформацією зупинили автомобіль Citroen, в якому виявили вісім нелегальних мігрантів. В салоні та багажному відділенні автівки перебувало вісім осіб, серед яких 5 чоловіків, 2 жінки та чотирирічна дитина. Українець мав їх доставити до Ужгорода.



