Путін підписав указ про «братерські звʼязки» з Україною

Російський диктатор не уточнив, які кроки вживатиме для « дружби»

Також в Кремлі знову згадали про статус російської мови

В затвердженій у суботу, 3 липня, стратегії національної безпеки Російської Федерації, в несподіваному ключі згадана Україна. Цей підписаний російським президентом документ сьогодні зʼявився на офіційному інтернет-порталі правової інформації Росії.

У стратегії крім іншого зазначено, що досягнення цілей зовнішньої політики Кремля буде реалізовано за допомогою зокрема зміцнення «братніх зв'язків між російським, білоруським і українським народами».

При цьому не вказані конкретні кроки, які Москва збирається робити для цього.

Також в документі прописана задача зміцнення позицій російської мови як «мови міжнародного спілкування» і надання підтримки російським громадянам в інших країнах, у збереженні їх «загальноросійської культурної ідентичності».

Уривок з російської стратегії

Нагадаємо, що для спостереження за міжнародними навчаннями «Сі Бриз – 2021» Росія вивела у море весь корабельний склад свого Чорноморського флоту. Таким чином Москва намагається продемонструвати готовність застосувати силу проти України та її союзників.

Також у Кремлі заявили, що на сьогодні не ведеться підготовка зустрічі президента Росії Володимира Путіна з українським президентом Володимиром Зеленським.