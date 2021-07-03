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    Путін підписав указ про «братерські звʼязки» з Україною

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    Російський диктатор не уточнив, які кроки вживатиме для &laquo;дружби&raquo; - Путін підписав указ про «братерські звʼязки» з Україною
    Російський диктатор не уточнив, які кроки вживатиме для «дружби»
    Фото: ДПА

    Також в Кремлі знову згадали про статус російської мови

    В затвердженій у суботу, 3 липня, стратегії національної безпеки Російської Федерації, в несподіваному ключі згадана Україна. Цей підписаний російським президентом документ сьогодні зʼявився на офіційному інтернет-порталі правової інформації Росії.

    У стратегії крім іншого зазначено, що досягнення цілей зовнішньої політики Кремля буде реалізовано за допомогою зокрема зміцнення «братніх зв'язків між російським, білоруським і українським народами».

    При цьому не вказані конкретні кроки, які Москва збирається робити для цього.

    Також в документі прописана задача зміцнення позицій російської мови як «мови міжнародного спілкування» і надання підтримки російським громадянам в інших країнах, у збереженні їх «загальноросійської культурної ідентичності».

    Уривок з російської стратегії

    Уривок з російської стратегії

    Нагадаємо, що для спостереження за міжнародними навчаннями «Сі Бриз – 2021» Росія вивела у море весь корабельний склад свого Чорноморського флоту. Таким чином Москва намагається продемонструвати готовність застосувати силу проти України та її союзників.

    Також у Кремлі заявили, що на сьогодні не ведеться підготовка зустрічі президента Росії Володимира Путіна з українським президентом Володимиром Зеленським.

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    Теги: Росія Путін наказ Україна море
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    Путін підписав указ про «братерські звʼязки» з Україною