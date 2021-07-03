У зоні навчань Sea Breeze проводить маневри російська військова авіація

Цьогорічні маневри Sea Breeze стали наймасштабнішими за весь час їх проведення

Росія підняла в повітря 10 літаків різного призначення

Понад 10 літаків російських військових літаків проводили маневри над Чорним морем, де зараз відбуваються міжнародні навчання Sea Breeze 2021 за участю українських військово-морських сил. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Чорноморського флоту Росії.

Вказано, що екіпажі літаків Морської авіації ЧФ Росії спільно з авіацією Південного військового округу провели тренувальні польоти над акваторією Чорного моря.

«Від Морської авіації ЧФ були задіяні багатоцільові винищувачі Су-30СМ і фронтові бомбардувальники Су-24М, від авіації ПВО винищувачі-бомбардувальники Су-34 і винищувачі-перехоплювачі Су-27», – інформує Чорноморський флот РФ.

Сказано, що навчальні завдання виконували понад 10 літаків. Крім того, екіпаж літака-амфібії Бе-12 зі складу російської морської авіації виконав розвідку умовних цілей в акваторії Чорного моря.

Екіпажі також відпрацювали умовні ракетні та бомбові удари.

Згідно з повідомленням, військові льотчики виконали прості і складні польотні завдання з середніх і малих висот з урахуванням подолання засобів протиповітряної оборони кораблів умовного супротивника.

Навчання Sea Breeze 2021 розпочалися у Чорному морі 28 червня. Навчання триватимуть до 10 липня і будуть наймасштабнішими за понад 20 років. З української сторони в них беруть участь 24 одиниці кораблів та катерів, 17 літаків, десятки одиниць озброєння та військової техніки. Крім того, з 3000 учасників навчань половину особового складу становитимуть українські військові.

Перед цим, 23 червня, Росія заявила про порушення «російського кордону» британським есмінцем Defender біля мису Фіолент в окупованому Криму. Йшлося про ведення росіянами вогню з метою попередження, у т.ч. із застосуванням бойової авіації.

Натомість міноборони Британії заявило, що корабель був у водах України. Український посол у Лондоні Вадим Пристайко сказав, що есмінець Defender перебував у тих водах на запрошення України і був там бажаним гостем.

29 червня Нідерланди звинуватили РФ в «агресивних діях» біля окупованого Криму.

Також стало відомо, що президент Росії Володимир Путін підписав закон, який дозволяє військовослужбовцям і співробітникам Росгвардії «блокувати території та акваторії охоронюваних об’єктів для припинення спроб незаконного проникнення». У відповідь на це речник МЗС України Олег Ніколенко заявив «Главкому», що перебуваючи під безпосереднім керівництвом Путіна, Росгвардія може бути використана для створення додаткових необґрунтованих перешкод для свободи мореплавства у Керченській протоці та Азовському морі.

Нагадаємо, Путін вигнав у море усі кораблі Чорноморського флоту РФ, щоб «подивитися» Sea Breeze.