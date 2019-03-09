Блекаут у Венесуелі забрав життя щонайменше 15 дітей
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Принаймні 15 дітей померли 8 березня у лікарні в місті Матурін (штат Монагас, Венесуела), який залишився без електрики, як і більша частина всієї країни.
Відповідну інформацію у своєму Twitter поширила депутат Національної асамблеї від цього регіону Марія Ернандес дель Кастільо.
«З моргу у Матурині персонал повідомив нам, що сьогодні померло 15 дітей», - написала вона.
Desde la morgue en #Maturin nos indican personal de la funeraria que son 15 niños fallecidos el día de hoy #8Mar #Venezuela #SinLuz #Apagón pic.twitter.com/1LXFcaEkMR— Maria G Hernández Del Castillo (@MariaGMonagas) 8 березня 2019 р.
Як повідомляв «Главком», у Венесуелі в ніч на 8 березня зареєстровані масові відключення електрики майже у всіх штатах, а також у столиці країни Каракасі. Президент Венесуели Ніколас Мадуро звинуватив «американський імперіалізм» у причетності до перебоїв з електропостачанням в країні.
США відхрестилися від причетності до відключення електроенергії у Венесуелі.
Національна електрична компанія Венесуели (Corpoelec) повідомила, що причиною перебоїв з подачею електрики стала диверсія на найбільшій гідроелектростанції країни «Ель-Гури». «Це частина електричної війни проти держави», - заявили в компанії.
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