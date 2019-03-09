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    У світі

    Блекаут у Венесуелі забрав життя щонайменше 15 дітей

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    Блекаут у Венесуелі - Блекаут у Венесуелі забрав життя щонайменше 15 дітей
    Блекаут у Венесуелі

    Без світла залишилися 23 з 25 штатів країни, а також столиця країни - Каракас

    Принаймні 15 дітей померли 8 березня у лікарні в місті Матурін  (штат Монагас, Венесуела), який залишився без електрики, як і більша частина всієї країни.

    Відповідну інформацію у своєму Twitter поширила депутат Національної асамблеї від цього регіону Марія Ернандес дель Кастільо.

    «З моргу у Матурині персонал повідомив нам, що сьогодні померло 15 дітей», - написала вона.

    Як повідомляв «Главком», у Венесуелі в ніч на 8 березня зареєстровані масові відключення електрики майже у всіх штатах, а також у столиці країни Каракасі. Президент Венесуели Ніколас Мадуро звинуватив «американський імперіалізм» у причетності до перебоїв з електропостачанням в країні.

    США відхрестилися від причетності до відключення електроенергії у Венесуелі.

    Національна електрична компанія Венесуели (Corpoelec) повідомила, що причиною перебоїв з подачею електрики стала диверсія на найбільшій гідроелектростанції країни «Ель-Гури». «Це частина електричної війни проти держави», - заявили в компанії.

    Без світла залишилися 23 з 25 штатів країни, а також столиця країни - Каракас

     

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