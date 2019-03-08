Венесуела залишилася без електрики



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Через аварію на найбільшій гідроелектростанції країни в Венесуелі сталося відключення електрики в 23 з 25 штатів

Широкомасштабне відключення електрики сталося ввечері у четвер, 7 березня в Венесуелі. Без світла залишилися 23 з 25 штатів країни, а також столиця Венесуели - Каракас. Припинив роботу венесуельський міжнародний аеропорт Майкетія, знеструмлені кілька ліній метро. У столиці Венесуели також спостерігаються перебої з мобільним зв'язком.

Національна електрична компанія Венесуели (Corpoelec) повідомила, що причиною перебоїв з подачею електрики стала диверсія на найбільшій гідроелектростанції країни «Ель-Гури». «Це частина електричної війни проти держави», - заявили в компанії.

Глава Венесуели Ніколас Мадуро в четвер звинуватив «американський імперіалізм» в причетності до перебоїв з електропостачанням в країні. «Електрична війна, оголошена та очолювана американським імперіалізмом проти нашого народу, буде переможена», - написав Мадуро в своєму Twitter.

Міністр енергетики Луїс Мот Домінгес пообіцяв, що проблеми з електрикою усунуть протягом трьох годин, проте його оптимізм виявився невиправданим. Тим часом жителі декількох районів Каракаса в четвер увечері вийшли на вулиці, вимагаючи від влади відновити електропостачання.

Аварії в сфері електроенергетики трапляються в Венесуелі всі частіше. Влада традиційно бачить в них підступи імперіалізму. Однак представники національної Федерації працівників сфери електропостачання Венесуели неодноразово заявляли, що аварії в профільній сфері пов'язані зі зношенням обладнання та нестачею ресурсів для виконання профілактичного обслуговування мереж і підстанцій.

В останні місяці в Венесуелі загострилася політична криза. У країні проходять масові протести опозиції і зіткнення з поліцією. 23 січня спікер парламенту Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим президентом. Його підтримали США, кілька держав Латинської Америки і більшість європейських країн.

Джерело: Deutsche Welle