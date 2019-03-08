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    У світі

    США відхрестилися від причетності до відключення електроенергії у Венесуелі

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    Венесуела опинилася у темряві - США відхрестилися від причетності до відключення електроенергії у Венесуелі
    Венесуела опинилася у темряві
    Фото: 24.ua

    Без світла залишилися 23 з 25 штатів країни, а також столиця країни - Каракас

    Сполучені Штати не причетні до масових відключень електрики у Венесуелі. Про це повідомив Держсекретар США Майк Помпео у Twitter.

    «Відключення електрики й розруха, які завдають болю звичайним венесуельцям не через США, ані через Колумбію, ані Еквадор, ані Бразилію, ані Європу, або іншу країну. Нестача електрики й голод є результатом некомпетентності режиму Мадуро», - написав він. За словами Помпео, політика режиму Мадуро призводить тільки до темряви.

    Як повідомляв «Главком», у Венесуелі в ніч на 8 березня зареєстровані масові відключення електрики майже у всіх штатах, а також у столиці країни Каракасі. Президент Венесуели Ніколас Мадуро звинуватив «американський імперіалізм» у причетності до перебоїв з електропостачанням в країні.

    Національна електрична компанія Венесуели (Corpoelec) повідомила, що причиною перебоїв з подачею електрики стала диверсія на найбільшій гідроелектростанції країни «Ель-Гури». «Це частина електричної війни проти держави», - заявили в компанії.

    США політика Майк Помпео
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