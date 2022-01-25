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    Блекаут в Азії: Казахстан та Узбекистан звинуватили один одного у масштабній аварії

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    Узбекистан та Казахстан звинуватили один одного у відключенні світла - Блекаут в Азії: Казахстан та Узбекистан звинуватили один одного у масштабній аварії
    Узбекистан та Казахстан звинуватили один одного у відключенні світла
    фото з відкритих джерел

    Масовий збій електрики стався у Центральній Азії

    Аварія, через яку сталося масове відключення електроенергії в Казахстані, Киргизстані та Узбекистані, сталася через навантаження транзитної лінії ув Казахстані. Про це повідомила пресслужба казахстанського оператора управління електричними мережами KEGOC.

    Винними у блекауті у Казахстані назвали енергетиків Узбекистану та Киргизстану.

    «25 січня 2022 року об 11:59 год. (за часом Нур-Султана) через значний аварійний дисбаланс, створений енергосистемою Центральної Азії (Узбекистан, Киргизстан), стався накид потужності на транзит електроенергії 500 кВ «Північ-Схід-Південь Казахстану», – йдеться у повідомленні.

    В Узбекистані зазначили, що відключення електроенергії в трьох країнах Центральної Азії сталося через аварію в Казахстані.

    «Внаслідок великої аварії в електромережі Республіки Казахстан сталися перебої в електропостачанні Алма-Атинської, Шимкентської, Туркестанської областей та прилеглих районів», – йдеться у повідомленні.

    Казахстан, Узбекистан і Киргизстан сьогодні залишилися без електроенергії. Наразі фахівці ліквідують наслідки аварії, що стала причиною блекауту.

    Раніше «енергетичний омбудсмен» пояснив причини відключень електроенергії в Україні.

    Нагадаємо, що вітри в Україні можуть спричинити перебої з електроенергією: як діяти в екстреній ситуації.

    Теги: Казахстан електроенергія транзит Киргизстан Узбекистан аварія блекаут
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    Блекаут в Азії: Казахстан та Узбекистан звинуватили один одного у масштабній аварії