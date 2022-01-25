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    Три країни Центральної Азії залишилися без світла

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    У містах зупинилося метро і насосні станції через аварію в енергосистемі - Три країни Центральної Азії залишилися без світла
    У містах зупинилося метро і насосні станції через аварію в енергосистемі
    фото: kg.akipress.org

    Проблема з відключенням світла пов'язана з аварією в об'єднаній енергосистемі Центральної Азії

    Казахстан, Узбекистан і Киргизстан сьогодні залишилися без електроенергії. Через відключення світла, зокрема по всьому Бішкеку немає води – не працюють насосні станції. Про це повідомляє ORDA.

    ЗМІ повідомляють про масові відключення світла в Алмати і Південному Казахстані.

    Також є інформація, що в Ташкенті і багатьох регіонах Узбекистану відключення електроенергії, причина з'ясовується.

    У Міненерго Узбекистану підтвердили, що в країні стався перебій в електропостачанні. Наразі фахівці працюють над усуненням несправності, додали у відомстві.

    У Киргизстані через відключення світла по всьому Бішкеку немає води - не працюють насосні станції. Таке масштабне відключення в центральноазіатському регіоні відбулося вперше за довгий час.

    Киргизстан відновить електропостачання найближчим часом, повідомили у Міністерстві енергетики.

    «Світло відключилося у всій Центральній Азії. Киргизстан вийде з енергокільця і відновить електропостачання протягом 30 хвилин», – сказали в пресслужбі відомства.

    Фото: карта-схема основних електричних мереж 220-500 кВ Об'єднаної енергосистеми Центральної Азії і Південного Казахстану (geoenergetics.info)

    Фото: карта-схема основних електричних мереж 220-500 кВ Об'єднаної енергосистеми Центральної Азії і Південного Казахстану (geoenergetics.info)

    Як пише АКИргеѕѕ, проблема з відключенням світла пов'язана з аварією в об'єднаній енергосистемі Центральної Азії. Причини з'ясовуються.

    Раніше «енергетичний омбудсмен» пояснив причини відключень електроенергії в Україні.

    Нагадаємо, що вітри в Україні можуть спричинити перебої з електроенергією: як діяти в екстреній ситуації.


    Теги: енергетика Казахстан Киргизстан Узбекистан аварія
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    Три країни Центральної Азії залишилися без світла