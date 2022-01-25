Три країни Центральної Азії залишилися без світла
Проблема з відключенням світла пов'язана з аварією в об'єднаній енергосистемі Центральної Азії
Казахстан, Узбекистан і Киргизстан сьогодні залишилися без електроенергії. Через відключення світла, зокрема по всьому Бішкеку немає води – не працюють насосні станції. Про це повідомляє ORDA.
ЗМІ повідомляють про масові відключення світла в Алмати і Південному Казахстані.
Також є інформація, що в Ташкенті і багатьох регіонах Узбекистану відключення електроенергії, причина з'ясовується.
У Міненерго Узбекистану підтвердили, що в країні стався перебій в електропостачанні. Наразі фахівці працюють над усуненням несправності, додали у відомстві.
У Киргизстані через відключення світла по всьому Бішкеку немає води - не працюють насосні станції. Таке масштабне відключення в центральноазіатському регіоні відбулося вперше за довгий час.
Киргизстан відновить електропостачання найближчим часом, повідомили у Міністерстві енергетики.
«Світло відключилося у всій Центральній Азії. Киргизстан вийде з енергокільця і відновить електропостачання протягом 30 хвилин», – сказали в пресслужбі відомства.
Як пише АКИргеѕѕ, проблема з відключенням світла пов'язана з аварією в об'єднаній енергосистемі Центральної Азії. Причини з'ясовуються.
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