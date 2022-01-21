«Енергетичний омбудсмен» пояснив причини відключень електроенергії в Україні

За словами Трохимця, тимчасові обмеженням подачі струму відбуваються через аварії на енергообладнанні або планові роботи обленерго

Відключення електроенергії не мають стосунку до «віялових» – ГО «Енергетичний омбудсмен»

Тимчасові обмеження подачі світла можуть бути пов’язані з ремонтам електрообладання, приєднанням споживачів або аваріями на мережах. Про це повідомив юрист, голова ГО «Енергетичний омбудсмен» Олександр Трохимець.

Олександр Трохимець зазначив, що наразі активно розвивається думка, що зараз світло відключають через «віялові» відключення.

«Це є 100% маніпуляцією та грою на страхах суспільства, що добре пам'ятає «віялові» 90х. Якщо звернутися до офіційних джерел – наразі «віялові» відключення не відбуваються», – підкреслив експерт.

За його словами, тимчасові обмеженням подачі струму відбуваються через аварії на енергообладнанні або планові роботи обленерго, що не мають жодного стосунку до «віялових» відключень.

«Поломки енергообладнання з урахуванням зношеності мереж – очікувана ситуація. На шлях її виправлення ми стали тільки в 2021 році – прийняли RAB-регулювання та стали посилено оновлювати мережі», – зазначив Трохимець.

За його словами, для оновлення мереж і необхідні планові роботи, для проведення яких треба тимчасово відключати світло: «Це є прямим обов’язком енергокомпаній. Варто розуміти, що ці роботи проводяться в першу чергу в інтересах споживачів. Адже що більше енергетики ремонтують, оновлюють лінії та підстанції, то менше буде аварій, а значить рідше непередбачувано зникатиме світло у нас з вами».

Крім того, тимчасово відключають світло для того, аби приєднати нових споживачів. Оператори системи розподілу мають це робити в терміни, що визначені законодавством. За словами керівника ГО «Енергетичний обмудсмен», якщо оператори системи розподілу не будуть виконувати приєднання в срок, їх чекатимуть штрафи Регулятора НКРЕКП.

При цьому регулятор НКРЕКП дуже чітко регулює на скільки мають право відключати світло при планових роботах. Взимку відключення мають тривати не більше, ніж 6 годин. «За цим слідкують, і якщо енергетики перевищують цю норму – вони несуть відповідальність», – підкреслив Трохимець.

Нагадаємо, експерт з енергетики Сергій Чех повідомляв раніше, що обленерго цілий рік проводять роботи на електромережах для їх оновлення. Відключення світла, що можуть супроводжувати ці роботи, не пов’язані з так званими «віяловими» відключеннями.