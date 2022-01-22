Вітри в Україні можуть спричинити перебої з електроенергією: як діяти в екстреній ситуації

Українці отримали рекомендації від надзвичайників щодо відключення світла

Державна служба з надзвичайних ситуацій дала поради жителям України у разі відключення електропостачання через сильні пориви вітру. Про це передає ДСНС України на своєму Telegram-каналі.

Як вказують у службі, тривалі перебої електропостачання можуть не лише знеструмити житло громадян, а й спричинити перебої зв'язку, водопостачання, унеможливити рух транспорту, що живиться електроенергією. Це також впливає на роботу роздрібної торгівлі, магазинів, АЗС, банкоматів. Тривалі перебої зіпсовують їжу та забруднюють воду. Але найголовніше, це перешкоджає діяльності медичних установ, особливо це стосується пацієнтів, які підключені до кисневого апарату.

Щоб не отримати травми, рекомендується не наближатися більше ніж на 8 м та не торкатися обірваних ліній електропередач, а також не варто самостійно намагатися відновити еклктропостачання. Варто попередити диспетчера обленерго у разі виявлення обірваного проводу повітряної лінії електропередач. Телефони обленерго зазвичай пишуть на розподільних щитах, силових шафах та трансформаторних підстанціях.

Як інформує пресцентр ДСНС, якщо оголосили надзвичайний стан через несприятливі погодні умови, потрібно або сховатися у природному укритті, або залишатися вдома. Не варто паркувати своє авто біля дерев, особливо тополь, та самим триматися подалі від них, а також рекламних білбордів, навісних конструкцій.

Для захисту від перебоїв електроенергії потрібно:

тримати зачиненим холодильник та морозильну камеру,

вимикати все із розеток,

встановлювати генератори поза межами приміщень,

не використовувати газові плити щоб зігрітися,

знайти інший спосіб охолодження ліків та живлення медичних електропристроїв,

перейти в інше місце для зігрівання або охолодження, якщо це безпечно,

перевірити сусідів.

Правила реагування при перебоях електропостачання

Раніше повідомлялося, що в Україні через погіршення погоди залишилися без світла 349 населених пунктів, відключення зафіксовані у 10 областях. Зазначалося, що внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 349 населених пунктів.

До слова, триметровий хрест із Софійського собору впав під натиском вітру.

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