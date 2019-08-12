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    У світі

    Boeing із майже 200 пасажирами здійснив екстрену посадку в аеропорту Праги

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    <p>Посадка літака авіакомпанії Smartwings пройшла в штатному режимі</p> - Boeing із майже 200 пасажирами здійснив екстрену посадку в аеропорту Праги

    Посадка літака авіакомпанії Smartwings пройшла в штатному режимі

    Технічні служби празького аеропорту встановили, що причиною надзвичайної події стала несправність датчика

    Літак Boeing 737 чеської авіакомпанії Smartwings, що виконував чартерний рейс з міста Брно в Бургас, через технічну несправність здійснив екстрену посадку в міжнародному аеропорту Праги.

    Про це повідомила представник аеропорту Владіміра Дуфкова.

    «На борту знаходилися 189 пасажирів і шестеро членів екіпажу, - зазначила вона. - Після зльоту спрацював датчик, що попереджає про несправність якоїсь із систем. Командир екіпажу прийняв рішення екстрено приземлитися в Празі».

    Посадка пройшла в штатному режимі. Технічні служби празького аеропорту встановили, що причиною надзвичайної події стала несправність датчика. Прилад був замінений - і літак вилетів в Бургас, пояснила Дуфкова.

    До слова, нещодавно в Італії літак впав на автостраду.

    Також у неділю повідомлялося, що уламки пасажирського літака, що аварійно сів у Римі, пошкодили кілька авто.

    Джерело: Кореспондент.net

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