Boeing із майже 200 пасажирами здійснив екстрену посадку в аеропорту Праги



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Посадка літака авіакомпанії Smartwings пройшла в штатному режимі

Технічні служби празького аеропорту встановили, що причиною надзвичайної події стала несправність датчика

Літак Boeing 737 чеської авіакомпанії Smartwings, що виконував чартерний рейс з міста Брно в Бургас, через технічну несправність здійснив екстрену посадку в міжнародному аеропорту Праги.

Про це повідомила представник аеропорту Владіміра Дуфкова.

«На борту знаходилися 189 пасажирів і шестеро членів екіпажу, - зазначила вона. - Після зльоту спрацював датчик, що попереджає про несправність якоїсь із систем. Командир екіпажу прийняв рішення екстрено приземлитися в Празі».

Посадка пройшла в штатному режимі. Технічні служби празького аеропорту встановили, що причиною надзвичайної події стала несправність датчика. Прилад був замінений - і літак вилетів в Бургас, пояснила Дуфкова.

До слова, нещодавно в Італії літак впав на автостраду.

Також у неділю повідомлялося, що уламки пасажирського літака, що аварійно сів у Римі, пошкодили кілька авто.

Джерело: Кореспондент.net