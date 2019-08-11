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    У світі

    Уламки пасажирського літака, що аварійно сів у Римі, пошкодили кілька авто

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    Фото: repubblica.it - Уламки пасажирського літака, що аварійно сів у Римі, пошкодили кілька авто
    Фото: repubblica.it

    Boeing 787 був змушений повернутися в аеропорт вильоту одразу після зльоту

    Невеликі фрагменти літака авіакомпанії Norwegian, який здійснив аварійну посадку в аеропорту Рима, впали на дахи і автомобілі міста Ф’юмічіно.

    Про це повідомляє La Repubblica.

    Літак здійснив аварійну посадку невдовзі після зльоту.

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    В результаті інциденту ніхто не постраждав, однак уламки розбили вікна кількох автомобілів. Окрім того, незначним чином пошкоджені виявилися навіть дахи кількох будинків.

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    Загалом уламки потрапили на 25 автомобілів і 12 будинків.

    Boeing 787 з 298 пасажирами на борту, який прямував до Лос-Анджелеса, був змушений повернутися в аеропорт вильоту одразу після зльоту. У машини виникли проблеми з двигуном, окремі уламки сягали довжини у 5 см.

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    Аварійна посадка пройшла без проблем у присутності надзвичайних служб і пожежників. Пасажири літака не постраждали, їх пересадили на інші рейси до Сполучених Штатів.

    Нещодавно в Італії літак впав на автостраду.

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