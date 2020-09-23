Болгарія висилає підозрюваних у шпигунстві російських дипломатів



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Болгарія висилає підозрюваних у шпигунстві російських дипломатів

У двох дипломатів є 72 години, щоб покинути Болгарію

Міністерство закордонних справ Болгарії оголосило двох російських дипломатів персонами нон ґрата.

Про це повідомляє пресслужба МЗС Болгарії.

У відомстві заявили, що повідомили про це рішення російському посольству шляхом направлення відповідної ноти.

У двох дипломатів є 72 години, щоб покинути країну.

За даними місцевих ЗМІ, прокуратура вважає, що два російські дипломати, котрі мають дипломатичний імунітет, провадили розвідувальну діяльність у період з 2016 року й понині.

За інформацією прокуратури, вони за допомогою громадян Болгарії, які мали доступ до інформації, пов'язаної з ВПК країни, збирали дані про плани модернізації болгарської армії та технічну підтримку військової техніки.

Росія відповість дзеркально на висилку її дипломатів із Болгарії, заявив глава комітету Ради Федерації у міжнародних справах Костянтин Косачов.