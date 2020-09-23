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    У світі

    Болгарія висилає підозрюваних у шпигунстві російських дипломатів

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    Болгарія висилає підозрюваних у шпигунстві російських дипломатів - Болгарія висилає підозрюваних у шпигунстві російських дипломатів
    Болгарія висилає підозрюваних у шпигунстві російських дипломатів

    У двох дипломатів є 72 години, щоб покинути Болгарію

    Міністерство закордонних справ Болгарії оголосило двох російських дипломатів персонами нон ґрата.

    Про це повідомляє пресслужба МЗС Болгарії.

    У відомстві заявили, що повідомили про це рішення російському посольству шляхом направлення відповідної ноти.

    У двох дипломатів є 72 години, щоб покинути країну.

    За даними місцевих ЗМІ, прокуратура вважає, що два російські дипломати, котрі мають дипломатичний імунітет, провадили розвідувальну діяльність у період з 2016 року й понині.

    За інформацією прокуратури, вони за допомогою громадян Болгарії, які мали доступ до інформації, пов'язаної з ВПК країни, збирали дані про плани модернізації болгарської армії та технічну підтримку військової техніки.

    Росія відповість дзеркально на висилку її дипломатів із Болгарії, заявив глава комітету Ради Федерації у міжнародних справах Костянтин Косачов.

    МЗС Росія прокуратура дипломатія шпигун Болгарія
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